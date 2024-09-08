Narin'in ölümü Leyla'yı hatırlattı

Narin'den sonra Leyla yeniden gündeme geldi! 21 Ağustos'tan bu yana Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde köyde kaybolan ve köşe bucak aranan kayıp Narin'den arama çalışmalarının 19'uncu gününde acı haber geldi. 8 yaşındaki Narin'in jandarma ekipleri tarafından Eğertutmaz deresinde bir çuval içinde, üzeri taş ve ağaç dallarıyla bulunması, Ağrı'da kaybolan Leyla'yı hatırlattı. 2018 yılında evinden 3 kilometre uzaklıkta bulunan Leyla Aydemir de, defalarca aranan dere kenarında bulunmuştu. Öte yandan her iki olayda da tüm gözlerin amcalara çevrilmesi dikkatlerden kaçmadı.

Habertürk Giriş: 08.09.2024 - 18:30 Güncelleme: 08.09.2024 - 19:08 facebook

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