Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran’ın (8), arama çalışmalarının 19’uncu gününde köye yaklaşık 2 kilometre mesafede Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulundu. Korkunç olayla ilgili 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kentin Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe mahallesinde dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın öldürülmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 21 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

ANNESİ VE KARDEŞİ DE GÖZALTINDA

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre gözaltına alınanların arasında küçük kızın annesi, bir kardeşi, bilgi sahibi olduğu düşünülen birkaç amcası ile tarlada çalışan bazı kişiler de bulunuyor.

Diyarbakır merkez Bağlar Kaymakamlığınca kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik yürütülen "Kuaförüm Okulda Projesi" kapsamında Tavşantepe İlkokulunda ücretsiz verilen kuaför hizmetinin görüntülerinde, bugün cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran da yer almıştı. Görüntüler, 29 Nisan'da Bağlar Kaymakamlığının sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

NARİN'İN ABLASI MERDİVENDEN DÜŞEREK ÖLMÜŞ

Halk TV'ye konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hakan Kar:

"Narin'in ablasının yıllar önce bir merdivenden düşerek ölme durumu var. Bir ailede iki tane kız çocuğunun arka arkaya ölmesi bize ihmal ve istismar açısından bir sinyal verir. Önceki ölümün de soruşturmasının tekrar açılması gerekir." dedi.

SABAH SAATLERİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre olay, 21 Ağustos'ta öğleden sonra Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kur'an kursuna giden Narin Güran, çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aradı. Köylülerle yapılan aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran, aynı gün saat 20.00 sıralarında jandarma karakoluna giderek kızının kayıp olduğunu bildirdi.

REKLAM Bunun üzerine bölgeye Bağlar Jandarma Komutanlığı, Bağlar Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, Jandarma Özel Harekat timleri, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), İstihbarat Şube Müdürlüğü, Köpek İz Takip Timi ve Su Altı Arama Kurtarma Timi'nin yanı sıra sağlık, AFAD, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ekipleri ile ilçe belediyelerinden de arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Narin Güran paylaşımı Haberi Görüntüle

Narin'in kaybolduğu saatlerde yoldan geçtiği tespit edilen yaklaşık 150 araç sorgulandı. Mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapıldı. Toplamda 12 bin 565 araç arandı, 130 kişinin ifadesine başvuruldu, 32 bin 952 kişi kontrol edildi, 7 iz takip köpeği ile 11 bin dönümden fazla alanda arama yapıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ GÜVENLİK KAMERASINDA Öte yandan, Narin'in kaybolmadan önceki son görüntüleri okulun güvenlik kamerasına yansıdı. 21 Ağustos'ta saat 15.15'i gösteren görüntülerde, Narin'in 4 arkadaşıyla yürüdüğü ve ardından ayrılıp, tepe yolunu kullanarak evine doğru gittiği anlar yer aldı. Arama çalışmalarında 22 Ağustos'ta Güran ailesinin evine 3 kilometre mesafede, 28 Ağustos'ta ise 2 kilometre mesafede 2 farklı çocuk terliği bulundu. Ancak her iki terliğin de ailesinin beyanıyla Narin Güran'a ait olmadığı belirlendi. REKLAM

Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alındı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakıldı.

AMCASI TUTUKLANDI Soruşturma kapsamında bu kez Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alındı. Güran'ın aracından alınan DNA örneklerinin, Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edilen Salim Güran, 2 Ağustos günü çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Kasten öldürme' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklandı.

REKLAM Çalışmalar kapsamında ayrıca mahalle mezarlığında, özellikle yakın zamanda defnedilenlerin mezarları olmak üzere soruşturma savcısı eşliğinde jandarma tarafından yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri, önceki 3gnü de mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi’nde çalışma yaptı.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU Ekiplerin 19’uncu günde yürüttüğü arama çalışmalarında, Eğertutmaz Deresi’nde Narin’in cansız bedenine ulaşıldı. Mahalleye giriş çıkışlar yasaklanırken, Narin’in cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin kızımızın maalesef cansız bedeni jandarma ekiplerimiz tarafından bulundu. Narin kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Başımız sağ olsun” dedi.

BALÇIKTA ÇUVAL İÇERİSİNDE BULUNDU Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre, Narin'in bulunduğu Eğertutmaz Deresi'nde ikinci kez arama çalışması başlatılmıştı. Buna göre Narin'in cansız bedenine köyün 1,5 kilometre uzaklığındaki derede ulaşıldığı belirtildi. Küçük çocuğun cansız bedeninin balçıkların içerisinde bir çuval içerisinde bulunduğu öğrenildi. Güran'ın cansız bedeninin Adli Tıp morguna kaldırıldığı öğrenildi.

DİYARBAKIR VALİSİ: ÜZERİNE TAŞLAR KONULMUŞ Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu yaptığı açıklamada, "Narin Güran kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunmuştur" açıklamasında bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın kıyafetleriyle dere kenarında çuval içinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette 08.45 sıralarında ölü bulunduğunu söyledi.

Vali Zorluoğlu, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım ile Valilikte düzenlenen basın toplantısında, merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde ailesiyle ikamet eden Narin Güran'ın 21 Ağustos'tan bu yana kayıp olarak arandığını hatırlattı. "Kayıp haberinin alınmasından itibaren İl Jandarma Komutanlığımızın koordinasyonunda başta jandarma, AFAD ve emniyet uzman personelimiz olmak üzere çok sayıda kamu görevlisi marifetiyle ve büyük bir gayretle arama faaliyetlerine bugüne kadar titizlikle devam edilmiştir." diyen Zorluoğlu, diğer taraftan da konunun adli boyutuyla ilgili çalışmaların Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

"UZMAN JANDARMA, JAK VE JÖH EKİPLERİMİZCE KAYIP KIZIMIZIN CENAZESİNE ULAŞILDI" Bugün İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde bir jandarma arama kurtarma timinin iki su altı kurtarma timi, iki jandarma özel harekat timi, iki komando timi, bir iz takip köpeği, iki kadavra köpeği, bir arama kurtarma köpeği, bir dron ve iki yer altı görüntüleme cihazıyla mahallenin yakınından geçen Eğertutmaz Deresi'nde arama yaptığını anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti: "Kayıp çocuk Narin Güran, en son görüldüğünde üzerinde bulunan kıyafetleriyle birlikte dere kenarında çuval içerisinde üzeri taşla gizlenmiş vaziyette sabah saat 08.45 sıralarında maalesef ölü olarak bulunmuştur. İlk bulgulara göre kayıp Narin Güran'ın öldürüldükten sonra bir çuvalın içerisine konulup dere kenarına getirildiği, çuvalla birlikte derenin kenarında suyun içerisine yerleştirildiği, üzerinin ağaç dalları ve taşlarla şüphe uyandırmayacak şekilde ve doğal bir görüntü verilerek kapatıldığı anlaşılmıştır. Daha önce aranılan tüm bölgelerin yeniden aranması çalışmamız kapsamında Eğertutmaz Deresi'nin bu bölgesi yeniden aranmış ve uzman jandarma, JAK ve JÖH ekiplerimizce kayıp kızımızın cenazesine ulaşılmıştır. Kızımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Başımız sağ olsun." Vali Zorluoğlu, gazetecilerin soruları üzerine konuyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının gizlilik kararının bulunduğunu anımsatarak, bu nedenle soru almayacaklarını belirtti. Zorluoğlu, gelişmelerle ilgili ayrıca ihtiyaç duyuldukça basın ve kamuoyunun bilgilendirileceğini sözlerine ekledi.

KÖYE GİRİŞLERE İZİN VERİLMİYOR AA'da yer alan habere göre de Narin'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Eğertutmaz Deresi ve çevresinde ekiplerce inceleme yapıldı.

Söz konusu bölgede yapılan aramada bulunan Narin Güran'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu da bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. İHA İLE DE İNCELEME YAPILDI Bölgede insansız hava aracı ile de inceleme yapıldı. Alınan önlemler kapsamında jandarma ekiplerince Tavşantepe Mahallesi'ne girişlere izin verilmiyor.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR, DEFİN İÇİN HAZIRLIKLAR BAŞLADI DHA'da yer alan habere göre de Bağlar ilçesinin kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye 2 kilometre mesafedeki Eğerturmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunan Narin Güran’ın Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsi işlemleri sürüyor. Küçük kızın yakınları kurumun önünde beklerken, mahalle mezarlığında da defin işlemleri için hazırlıklar başladı. Mezarlığa getirilen kepçe, mezar açmaya başladı. Bu arada, mahallede alınan geniş güvenlik önlemleri ise sürüyor.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümünden sorumlu olanların en ağır cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi. Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Diyarbakır Bağlar'da kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin yavrumuza Allah'tan rahmet diliyorum. Olayın ilk anından itibaren titizlikle yürütülen soruşturma sonucunda, sorumluların adalet önünde en ağır cezayı almaları için sürecin takipçisi olacağız." İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'DAN PAYLAŞIM İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Diyarbakır Bağlar’da 19 gün önce kaybolan ve ilk dakikadan itibaren güvenlik birimlerimiz tarafından aranan Narin kızımızın cansız bedenine ulaşılmış olması hepimizi kahretmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hâlihazırda yürütülen soruşturmanın titizlikle devam etmesi ve olayın tam anlamıyla aydınlatılarak Narin kızımızın canına kast edenlerin adalet önünde hesap vermesi için konuyu yakından takip etmektedir. Narin kızımıza Allah’tan rahmet niyaz ediyoruz. Mekanı cennet olsun…" ifadelerini kullandı. BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin Güran evladımızdan gelen acı haber hepimizi derinden üzdü. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayın ilk anından itibaren başlatılan soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Narin kızımızın ölümünden sorumlu olan ya da olanlar, adalet önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı. 21 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI Bakan Tunç ayrıca, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran evladımızın ölümünden sorumlu olanlarla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir. Hepimizi derinden üzen acı olayın açıklığa kavuşması için Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 1 Cumhuriyet başsavcıvekili ile 3 Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilmiştir. Narin kızımızla ilgili otopsi işlemi devam etmektedir. Soruşturmanın bu aşamasında 21 şüphelinin gözaltına alınması talimatı verilmiştir. Narin evladımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı. "ACI HABERDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜZ" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolan Narin kızımızdan gelen acı haberden dolayı çok üzgünüz. Narin kızımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun" paylaşımında bulundu. "SÜRECİN BİZZAT TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ" Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da, "Narin yavrumuzun mekanı cennet olsun. Sorumluların en ağır cezayı alması için Bakanlık olarak sürecin bizzat takipçisi olacağız" paylaşımında bulundu.