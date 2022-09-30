NASA asteroide çarpma anını ilk kez paylaştı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Çift Asteroid Yönlendirme Testi (DART) isimli uzay aracı, dünyadan yaklaşık 11 milyon kilometre uzaktaki asteroide, 27 Eylül gecesi planlandığı şekilde başarılı bir çarpma gerçekleştirdi. NASA bu "gezegen savunma testinin" ilk ayrıntılı görüntülerini yayınladı.

James Webb ve Hubble Uzay Teleskopları ise, çarpmanın asteroid Didymos'un uydusu Dimorphos üzerindeki etkisini gösteren fotoğrafları çekti.

NASA'nın 27 Eylül gecesi canlı yayında, dünyanın potansiyel asteroit veya kuyruklu yıldız tehlikelerine karşı savunma teknolojisini test etmek amacıyla uzaya fırlatılan DART, dünya için hiçbir tehdit oluşturmayan Dimorphos isimli asteroide tam zamanında başarılı bir şekilde çarptı.

325 milyon dolarlık DART görevinin fotoğrafları, uzay aracının yaklaşımını ve ardından çarpışma anının parlaklığını gösteren iki renkli hızlandırılmış animasyonda birleştirildi.

NASA Başkanı ve eski astronot olan Bill Nelson görüntülere ilişkin, "Webb ve Hubble, NASA'da her zaman doğru olduğunu bildiğimiz şeyi gösteriyor: Birlikte çalıştığımızda daha fazlasını öğreniyoruz" ifadelerini kullandı.

Nelson ayrıca, "Webb ve Hubble ilk kez, kozmostaki aynı hedeften aynı anda görüntüleri yakaladılar. Tüm insanlık DART görevi ve ötesiyle ilgili keşifleri sabırsızlıkla bekliyor." dedi.