NASA'dan 'uzay yarışı' açıklaması: Çin, Ay'ı kendi toprağı ilan edebilir

NASA Başkanı Bill Nelson, Politico'ya yaptığı açıklamada "Bu bir gerçek: bir uzay yarışındayız. Ve bilimsel araştırma kisvesi altında Ay'da bir yere gitmemelerine dikkat etsek iyi olur. Zira 'Uzak durun, biz buradayız, burası bizim bölgemiz' demeleri de ihtimal dışı değil" diye konuştu.

Nelson, buna örnek olarak ise Pekin'in askeri üsler kurduğu Güney Çin Denizi'ndeki adımlarını gösterdi. Nelson "Bundan şüpheniz varsa, Spratly Adaları'na ne yaptıklarına bakın" dedi.