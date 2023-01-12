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ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), dünyaya yaklaşık 100 ışık yılı mesafedeki bir yıldız etrafında dönen ve yaşama elverişli dünya boyutunda bir öte gezegen keşfetti.

NASA'nın açıklamasına göre, Geçiş Halindeki Öte Gezegen Araştırma Uydusu (TESS) yörüngesindeki Yunus (Dorado) Takımyıldızı'nın "yaşama elverişli bölgesinde" bulunan Dünya büyüklüğünde bir öte gezegen keşfetti.

"Goldilocks bölgesi" olarak da bilinen 'yaşama elverişli bölge', bir yıldızdan, bir gezegenin yüzeyinde suyun bulunabileceği doğru uzaklıkta olan ve koşulların yaşam için ne çok sıcak ne de çok soğuk olduğu bir alandır.

"TOI 700 e" adlı bu öte gezegen, yörüngesindeki yıldıza suyun gezegen yüzeyinde var olmasına olanak sağlayacak mesafede bulunuyor. Yıldız etrafında 28 günde dönen gezegen, Dünya'nın yüzde 95 büyüklüğüne sahip olurken, kayalık örtüsünden oluşuyor.

NASA araştırmacısı Emily Gilbert yaptığı açıklamada, "Bu, bildiğimiz çoklu, küçük, yaşanabilir bölge gezegenlerine sahip birkaç sistemden biridir." ifadesini kullandı.

Bu keşfin, TOI 700 sistemini daha yakından takip etmek için heyecan verici bir ilerleme olduğunu vurgulayan Gilbert, son keşfedilen "TOI 700 e" öte gezegeninin, bir önceki keşif "TOI 700 d'den" yaklaşık yüzde 10 daha küçük ve TESS gözlemleriyle giderek daha küçük dünyalar bulunmasına da yardımcı olduğuna dikkati çekti. TOI 700 d ise yörüngesini 37 günde tamamlıyor.

Uzmanlar, daha önce "TOI 700" isimli sistemde "TOI 700 b, c ve d" olarak adlandırılan üç öte gezegen tespit etmişti.

Gezegen TOI 700 d de yaşanabilir bölgede yörüngede. Ancak bilim insanlarının TOI 700 e'yi keşfetmesi için ek bir yıllık TESS gözlemlerinin sonunda geldi.

Maryland Üniversitesi, College Park'ta doktora adayı olan Ben Hord, "Yıldız biraz daha yakın olsaydı veya gezegen biraz daha büyük olsaydı, TOI 700 e'yi TESS verilerinin ilk yılında tespit edebilirdik. Ancak sinyal o kadar zayıftı ki, onu tespit etmek için bir yıl daha geçiş gözlemlerine ihtiyacımız vardı" dedi.

TOI 700 SİSTEMİNDEKİ GEZEGENLERİN ÖZELLİKLERİ

TESS göreviyle, ilk olarak çevresinde üç gezegene sahip olduğu keşfedilen ve şimdi en az dört gezegene sahip olduğu bilinen TOI 700 sisteminin gezegenlerinin özellikleri şunları:

TOI 700 b: 10 günlük bir yörünge periyoduna ve Dünya'nın %91,4'ü büyüklüğünde bir boyuta sahip,

TOI 700 c, 16 günlük bir yörünge periyoduna ve Dünya'nın 2,6 katı büyüklüğünde bir boyuta sahip,

TOI 700 e, 28 günlük bir periyoda sahip ve Dünya'nın %95'i büyüklüğünde yeni gezegen,

TOI 700 d, 37 günlük bir periyoda sahip ve Dünya'nın %105'i büyüklüğünde olan gezegen

TESS'in yeni bulguları, Amerikan Astronomi Derneğinin ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle kentinde düzenlenen 241'inci yıllık toplantısında araştırmacılarla paylaşıldı.

ÖTE GEZEGEN AVCISI TESS

Her biri baktığı yöndeki uzay boşluğunun dörtte birlik kesitini 27 gün kesintisiz gözlemleyen 4 büyük kamera donanımı içeren TESS uydusu, öte gezegenleri "geçiş" denilen bir konumda tespit etmeye çalışıyor.

"Geçiş" bir öte gezegenin yörüngesindeki yıldızın önünden geçtiği anı tanımlıyor.

Bilim insanları, bu anda yıldızın kameralara yansıyan parlaklığında oluşan azalmayı gözleyerek ışığın salım ve emilme miktarlarını ölçerek söz konusu gezegenlerin kütlesini, öz kütlesini ve atmosfer kompozisyonunu belirleyebiliyor.

Fotoğraf: NASA