NASA duyurdu: Geminid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak!

Her yıl Aralık ayında gerçekleşen Geminid meteor yağmuru, Dünya'nın 3200 Phaeton kuyruklu yıldızının kalıntılarıyla karşılaşması sonucu meydana gelir. Bu karşılaşma sonucunda, Dünya'nın atmosferine binlerce meteor girer ve bu meteorlar Dünya'nın atmosferine çarptığında parlak bir ışık huzmesi oluşturur.

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METEOR YAĞMURU İZLEMENİN PÜF NOKTALARI

Meteorları izlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var:

Şehrin ışıklarından uzak bir yere gidin. Şehir ışıkları, meteorları görmenizin zorlaşmasına neden olabilir.

Açık bir alanda, sırt üstü uzanın. Bu, gökyüzünü daha iyi görmenizi sağlayacaktır.

Sabırlı olun. Meteorları görmek için biraz zaman ayırmanız gerekebilir.