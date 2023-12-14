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        Haberler Gündem NASA duyurdu: Geminid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak!

        NASA duyurdu: Geminid meteor yağmuru gökyüzünde şölen yaratacak!

        ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yılın en iyisi olarak bilinen Geminid meteor yağmuru ile ilgili açıklama yaptı. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 15:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 15:14
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        ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA) yaptığı son dakika açıklamasında Geminid meteor yağmuru hakkında konuştu. Gündem olan konu hakkında araştırılan: "Geminid meteor yağmuru ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek?" sorularının yanıtlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

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        METEOR YAĞMURU SAAT KAÇTA GERÇEKLEŞECEK?

        Yetkililer, meteor yağmurunu izlemek için Çarşamba 20.30 ile Perşembe 06.00 arasında ideal olabileceğini düşünüyor.

        NASA'ya göre radyant sabah 02.00 ile 03.00 arasında en yüksek seviyesine ulaşacak.

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        TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK

        ABD Uzay ve Havacılık Ajansı (NASA), yaptığı açıklamada, meteorların belirli bir yönden gelmediği için dünyanın her yerinden izlenebileceğini belirtti. Böylelikle Türkiye'de de gökyüzünde gerçekleşen şölen izlenebilecek.

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        GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

        Her yıl Aralık ayında gerçekleşen Geminid meteor yağmuru, Dünya'nın 3200 Phaeton kuyruklu yıldızının kalıntılarıyla karşılaşması sonucu meydana gelir. Bu karşılaşma sonucunda, Dünya'nın atmosferine binlerce meteor girer ve bu meteorlar Dünya'nın atmosferine çarptığında parlak bir ışık huzmesi oluşturur.

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        METEOR YAĞMURU İZLEMENİN PÜF NOKTALARI

        Meteorları izlemek için yapabileceğiniz birkaç şey var:

        Şehrin ışıklarından uzak bir yere gidin. Şehir ışıkları, meteorları görmenizin zorlaşmasına neden olabilir.

        Açık bir alanda, sırt üstü uzanın. Bu, gökyüzünü daha iyi görmenizi sağlayacaktır.

        Sabırlı olun. Meteorları görmek için biraz zaman ayırmanız gerekebilir.

        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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