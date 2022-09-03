Artemis için kritik gün

Planlanan uçuştan yarım saat önce Twitter adresinden, "3 numaralı motorla ilgili bir sorun üzerinde çalışıldığı için kalkış şu anda planlanmamış bir beklemede." açıklamasında bulunan NASA , fırlatmaya dakikalar kala, canlı yayın yaptığı internet sitesinden, "Mühendisler, tüm çabalara rağmen motordaki sızmayı durduramadı. Misyon 2 Eylül'e ertelendi." anonsunu geçti.

ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Ay yolculuğuna 29 Ağutos'ta başlaması planlanan kapsül ve roketin birleşimi SLS-Orion uzay aracının uçuşunun, roket motorundaki sızmanın engellenememesi nedeniyle iptal edildiği ve ertelendiği açıklanmıştı.

NASA'nın yıllar sonraki ilk Ay uçuşunun yine bir aksaklık ve erteleme olmazsa bugün gerçekleşmesi bekleniyor.

Uçuşun yeni denemesinin 2 Eylül'de yapılacağının bildirilmiş kısa süre sonra yapılan açıklamada ise uzay aracının fırlatılmasının 3 Eylül'e ertelendiği açıklanmıştı.

ARTEMİS PROJESİ

Görsel: Associated Press

NASA, Artemis programıyla, 1960'lar ile 1970'lerde hayata geçirdiği Apollo Projesi ile yakaladığı başarıyı bir kez daha elde etmeyi amaçlıyor.

Artemis I adlı deneme uçuşuyla, astronotları taşımaya hazır olup olmadığını anlamak için dünyanın en güçlü uzay mekiği olduğu söylenen SLS-Orion uzay aracının, test edilmesi hedefleniyor.

SLS'nin, NASA'nın Apollo Projesi sırasında uçurduğu Satürn V roketlerinden bu yana inşa ettiği en büyük yeni dikey fırlatma sistemini temsil ettiği belirtiliyor.

SLS-Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

Yunan mitolojisinde Apollo'nun ikiz kız kardeşi Artemis'den ismini alan programla NASA, en erken 2025 yılında astronotları yeniden Ay'a ulaştırmayı, Mars'a insan göndermeyi amaçlayan daha iddialı uzay yolculuklarına giden yolda bir sıçrama tahtası görevi görerek, uzun vadeli bir Ay kolonisi kurmayı hedefliyor.

Uzmanların yorumuna göre uçuş, Ay'a yolculukta yeni bir sayfa açabilir.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı ve Associated Press'ten servis edilmiştir.