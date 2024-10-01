NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı
NATO Genel Sekreterliğini Mark Rutte'ye devretmeye hazırlanan Jens Stoltenberg, NATO'nun Lübnan'daki durumla ilgili derin endişe duyduğunu, müttefiklerin hem Gazze hem de Lübnan'da gerginliği azaltma ve siyasi çözüm çabalarını desteklediğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.
Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Rutte'ye görevi teslim etmesi için düzenlenen tören öncesinde basına açıklamalarda bulundu.
Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.
Stoltenberg, şunları kaydetti:
"Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."
Yardım kampanyası
BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi.
İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.
Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var." ifadeleri kullanıldı.