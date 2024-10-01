NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı

Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Rutte'ye görevi teslim etmesi için düzenlenen tören öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.

Stoltenberg, şunları kaydetti:

"Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."

REKLAM Yardım kampanyası BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi. İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.