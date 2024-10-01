Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        Haberler Dünya NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı | Dış Haberler

        NATO'dan 'Lübnan'da gerginliğin azaltılması' çağrısı

        NATO Genel Sekreterliğini Mark Rutte'ye devretmeye hazırlanan Jens Stoltenberg, NATO'nun Lübnan'daki durumla ilgili derin endişe duyduğunu, müttefiklerin hem Gazze hem de Lübnan'da gerginliği azaltma ve siyasi çözüm çabalarını desteklediğini söyledi. Birleşmiş Milletler (BM) ve Lübnan hükümeti, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için 426 milyon dolar tutarında acil yardım kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 11:49 Güncelleme: 01.10.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        NATO Lübnan'daki durumdan 'endişe duyuyor'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahında Rutte'ye görevi teslim etmesi için düzenlenen tören öncesinde basına açıklamalarda bulundu.

        Lübnan'daki durumla ilgili bir soru üzerine Stoltenberg, "Tabii ki Lübnan'da olup biteni yakından takip ediyoruz ancak NATO'nun orada belirli bir rolü yok." dedi.

        Stoltenberg, şunları kaydetti:

        "Bu nedenle elbette bir İttifak olarak, oradaki tüm ortaklarımızla temas halindeyiz. Elbette düşmanlıkların mümkün olan en kısa sürede sona ermesini umuyoruz. Orta Doğu'da ve Lübnan'da gördüğümüz tırmanıştan derin endişe duyuyoruz. Bu nedenle NATO müttefiklerinin hem Gazze'deki devam eden düşmanlıklara hem de Lübnan'daki duruma yönelik gerginliği azaltma ve siyasi bir çözüm bulma çabalarını destekliyoruz."

        REKLAM

        Yardım kampanyası

        BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Lübnan'da artan ihtiyaçlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        Açıklamada, "BM ve Lübnan'daki insani yardım ortaklarımız, ülkede hızla artan insani ihtiyaçları karşılamak için Lübnan hükümetiyle birlikte üç ay sürecek bir acil yardım kampanyası başlattı. Kampanya, 1 milyon kişiye insani yardım sağlamayı amaçlıyor. Uluslararası bağışçılardan 426 milyon dolar talep ediliyor." denildi.

        İsrail'in saldırıları altında bulunan Lübnan'da son iki haftada benzeri görülmemiş bir can kaybı ve yerinden edilme dalgasının yaşandığı vurgulanan açıklamada, sadece bu süreçte binden fazla kişinin hayatını kaybettiği ve 6 binden fazla kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

        Açıklamada, "Lübnanlı yetkililere göre, geçen yıl ekimden bu yana (son iki haftada hızla artan bir şekilde) krizden doğrudan etkilenen veya yerinden edilen tahmini 1 milyon kişi var." ifadeleri kullanıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Bakan Kacır'dan otomotiv yatırımları açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Emeklilik yılı farkı açıklaması
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Yaşlı kadının yemeğini yedi çayını içti! Öldüresiye darp!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Olumsuz hava koşulları nedeniyle üç kentte eğitime ara!
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Penaltı ve kırmızı var mı?
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Metin Arolat'ın zamansız kaybı, spekülasyonlar ve genç yaş kalp krizi ölümlerinin ardındaki gerçek
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Osimhen'den 100 milyon euro itirafı!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Soğuk havalarda hasta oluyorsanız dikkat!
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        Netanyahu anketlerde yükselişe geçti
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        WP yazdı: Gerilim tırmandı, ABD'nin etkisi sınırlı
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail'den Lübnan'a kara operasyonu!
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        İsrail-Lübnan hattında son 14 günde neler yaşandı?
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        "İsrail Hizbullah tabanını lidersiz bırakıyor"
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Çöpçü tarafından bulunan tablo Picasso'ya mı ait?
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        Kayıp güzel ortaya çıktı
        "İki hatayla fişi çekti"
        "İki hatayla fişi çekti"
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        80 yaşında güzellik yarışmasına katılmıştı...
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Antrenman yapıyordu... Başpehlivanın acı ölümü!
        Pandemide bile daha iyiydi
        Pandemide bile daha iyiydi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi
        İspanya'yı erteledi Türkiye'yi ziyarete geldi