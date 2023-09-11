NATO'dan Rusya'ya gözdağı: Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat
NATO'nun "Moskova'ya mesaj" olarak da gördüğü tatbikatın Soğuk Savaş'tan bu yana en büyük tatbikat olması bekleniyor.
NATO, gelecek yıl, soğuk savaştan bu yana en büyük tatbikatına hazırlanıyor ve 40 binden fazla askeri bir araya getiriyor.
NATO yetkilileri, Steadfast Defender tatbikatında 50'den fazla gemi ve yaklaşık 41 bin askerin yer almasının beklendiğini söyledi.
Tatbikat, gerçek coğrafi verilerin kullanılarak birlikler için daha gerçekçi senaryolar oluşturulmasını sağlayan teknik açısından da bir ilk olma özelliğini taşıyor.
NATO üyesi ülkelerin sayısı, henüz Türkiye ve Macaristan tarafından onaylanmayan İsveç'in de dahil edilmesiyle toplam 32'ye çıkacak.
NATO genel sekreteri Jens Stoltenberg geçen yıl haziran ayında ittifakın yüksek hazırlıklı güç sayısını 40.000'den 300.000'in üzerine çıkaracağını söylemişti.
Bu açıklamanın ardından NATO liderleri, Temmuz ayında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılan zirvede, yeni bölgesel savunma planları ve tehditlere hızla yanıt verebilecek çok uluslu bir güç olan Müttefik Mukabele Gücü'nün kurulması konusunda anlaştılar.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, nükleer silahların Temmuz başında Belarus'a taşınacağını söylemiş ancak bunların varlığı doğrulanmamıştı. NATO, herhangi bir işgal durumunda saldırganın ilerleyişini yavaşlatmak için Baltık Devletleri'ne çok uluslu taburlar yerleştirmişti.
Almanya Haziran ayında 4.000 askerini Litvanya'da kalıcı olarak tutacağını açıklamıştı.
NATO yetkilileri, tatbikatların aynı zamanda ittifakın savaşmaya hazır olduğunu Moskova'ya göstermenin önemli bir parçası olarak görüldüğünü söyledi.