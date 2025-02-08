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        Haberler Dünya NATO devriyesinden Rus savaş uçaklarına önleme | Dış Haberler

        NATO devriyesinden Rus savaş uçaklarına önleme

        Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgede, NATO adına devriye uçuşu gerçekleştiren Norveç savaş uçakları, Rus savaş uçaklarına önleme gerçekleştirdi. Norveç'e ait F-35'ler Rus Suhoy-27 (Su-27) savaş uçaklarına NATO hava sahasına girmemeleri için eşlik etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2025 - 01:14 Güncelleme: 08.02.2025 - 01:28
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        NATO'dan Rus savaş uçaklarına önleme
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        NATO Hava Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kutbu'na yakın bir bölgede devriye uçuşu gerçekleştiren F-35'ler, Rus Suhoy (Su-27) savaş uçaklarına önleme gerçekleştirdi.

        Rus TU-95 bombardıman uçağına koruma sağlayan Su-27 savaş uçakları NATO hava sahasına yaklaşınca Norveç'e ait F-35 savaş uçakları harekete geçti. NATO hava sahasına girmemeleri adına, Rus uçaklarına önleme yapan F-35'ler bir süre eşlik ederek devriyeye devam etti.

        NATO'dan yapılan açıklamada Kuzey Kutbu ve çevresinin ayırt edici özelliklerine vurgu yapılırken burada hava devriyesine devam etmenin ayrı bir önemi olduğunun altı çizildi.

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