NATO Zirvesi öncesi ABD'den Türkiye açıklaması 0:00 / 0:00

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Jake Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önümüzdeki hafta yapacağı görüşmede Doğu Akdeniz, Suriye, insan hakları ve Afganistan'ın yanı sıra Washington ve Ankara arasındaki bazı farklılıklarla nasıl başa çıkılacağı da dahil olmak üzere kapsamlı bir görüşme yapılacağını duyurdu.

Sullivan, gazetecilere verdiği brifingde, "Başkan Biden, Erdoğan'ı çok iyi tanıyor. İkisi birlikte çok zaman geçirdiler ve ikisi de gerçekten ilişkileri tüm genişliğiyle gözden geçirme fırsatını dört gözle bekliyorlar." dedi.

Biden ile Erdoğan’ın iki ülke ilişkilerini ilk kez liderler düzeyinde karşılıklı ele alacağı Brüksel’deki buluşmada, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi, F-35 programından çıkarılması ve ABD'nin YPG/PKK terör örgütüne yaptığı yardımlar gündemde.