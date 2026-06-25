NATO zirvesi öncesi terör operasyonunda 103 tutuklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Er... Daha Fazla Göster Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Toplantıda Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan ve Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı. Arı, Özcan ve Özarslan'a rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Konuşmasında, "Yeni belediye başkanlarımızı bağrımıza basacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aramıza hoş geldiniz diyorum. İlkelerimizi benimseyen, huzurlu ve saygılı bir atmosferde ülkesi ve milleti için hayırlı bir iş yapmak isteyenleri bünyemize katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı Daha Az Göster