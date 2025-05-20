Nazan Öncel: Kalbime iki stent takıldı

Nazan Öncel, 8 Mayıs'ta ambulansla hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu. Müzisyen; Üzmek ve korkutmak için söylemiyorum, benim emektar kalbim bir şaka yaptı sanırım. Dedim ya 'Hayat bir karış' ama yırttık. Ambulansa kadar eşlik eden kedim Türkan'a 'Bekle beni sana söz geleceğim' dedim. Sabah 06.00'da eve döndüğümde kapıda karşıladı beni. Bugün yine hastane… Anjiyo faslına geçildi… Yarın akşamki konser için bir özür borcum var size. Biletleriniz geçerlidir. Affedin lütfen" demişti.

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