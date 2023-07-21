Nazan Öncel’in adı bir sokağa verildi

Karşıyaka Belediye Başkanlığı, 19 Aralık 2022 tarihli önergeyle Bostanlı ve Yalı mahalleleri arasındaki ortak yol olan 6323 Sokağı Nazan Öncel Caddesi olarak değiştirme kararı aldı.

Nazan Öncel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu işaretli yerin adı artık Nazan Öncel Caddesi, verdiği sözü tutan başkana Cemil Tugay denir. Eylül gelsin, kurdele keseceğiz" ifadelerini kullandı.

AYLİN ASLIM: ÖNÜNDE GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRECEĞİM

Nazan Öncel’in paylaşımına yorum yapan şarkıcı Aylin Aslım da "Ah! Ne güzel, ne tatlı, ne de harika bir haber ya! Önünde gidip fotoğraf çekilmek de bir hedef olarak notlarımıza yazılsın şimdi" dedi.