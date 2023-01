Nazmi Arıkan cinayetinde katil zanlısı hakim karşısında!

"HER İKİ MAKTULÜN DE GÖĞÜS KAFESİ PARÇALANMIŞ HALDEYDİ"

Müşteki avukatı Kaan Karcılıoğlu söz alarak, "Bunu acılı ailenin yanında tekrar söylemek çok zor ancak mesleğimizin gereği bunu anlatmam gerekiyor. Sanık, Nazmi Arıkan'ı defalarca kez bıçaklıyor. Nazmi Arıkan, Şerif Eker'i arıyor ve 9 saniye görüşüyorlar. Şerif Eker geldiğinde yastıkla tampon yapıyor. O sırada pusuya yatmış olan sanık, Şerif Eker'e sırt tarafından saldırıyor. Eker savunma imkanı bulamıyor. Anladığımız kadarıyla Şerif Eker'i yere yatırıp göğsünden bıçaklamaya devam ediyor. Her iki maktulün de göğüs kafesi parçalanmış haldeydi. Yaşadıkları dehşet her iki maktulün de yüzüne yansımıştı. Ve sanık hiçbir şey olmamış gibi geri dönüyor. Saygısızca ve saçma sapan sosyal medyada canlı yayın yapıyor. Eldiveninde her iki maktulün ve sanığın DNA'sı çıktı. Sanık insanlıktan çıkarak canavarca hareket etmiştir. Bu sanık hakkında en ağır cezanın verilmesini talep ediyoruz" dedi.

"ÇOK SAKİNDİ"

Duruşmada tanık olarak dinlenen taksici Ayhan Kütükçüler, "Beni arayıp onu Eceabat'tan almamı istedi. 19.58'de Karainebeyli köyüne gittik. Onu bıraktım. Sonra 23.41'de tekrar aradı; ‘Asfaltta yürüyorum gelip beni al’ dedi. Ben de onu bulamayınca toprak yola girdim. Tekrar aradı 'Çık oradan ben asfalt yoldayım seni görüyorum' dedi. Sesi nefes nefeseydi. Omuz çantası vardı. Üzeri siyah giyimliydi. Çok sakindi. Araçta sigara içiyordu. Senin de sigaran bitmiyor dedim. O da ‘sigara değil puro’ bu dedi" diye konuştu.

Mahkemede tanık sıfatıyla ifade veren Ufuk Akçekaya’nın eski eşi Şerife Gürman ise "Ufuk Akçekaya benim eski eşim. Eğitimciydi. Hayatını insanlara adamış biriydi. Asla böyle bir şey yapmaz" dedi.

"BU İSİMLERİ KENDİSİ ÖLDÜREMEZSE TETİKÇİ TUTACAĞINI SÖYLÜYORDU"

Başka bir davadan tutuklu tanık Tolga Temiz ise, "Ufuk Akçekaya Tokat Belediye Başkanı, Tokat Valisi, Nazmi Arıkan ve birkaç ismi daha öldüreceğini söylüyordu sürekli. Kendisine icra gelmiş benden borç istedi. 10 bin dolar verdim. Geri ödemedi. Bu isimleri kendisi öldüremezse tetikçi tutacağını söylüyordu. Ben vazgeçirmeye çalıştım" dedi.