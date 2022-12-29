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NBA'de Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets, deplasmanda Atlanta Hawks'ı 108-107 yendi

NBA'de Brooklyn Nets'ten üst üste 10. galibiyet!
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NBA'e 8 maçla devam edildi. Nets, Hawks karşısında galip gelerek üst üste 10, sezonun 23. galibiyetini aldı ve Doğu Konferansı'nda ikinci sıraya yerleşti.

Nets'te Kevin Durant 26 sayı, 16 ribaunt, 8 asist, Kyrie Irving 28 sayı, 5 ribaunt, 8 asist ve Nic Claxton 17 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Dejounte Murray'nin 24 sayı, 9 ribaunt, 8 asist ve John Collins'in 21 sayı, 8 ribauntluk performansları, yıldız oyuncu Trae Young'ın forma giymediği maçta Hawks'ın 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

BULLS, BUCK'I UZATMADA DEVİRDİ!

Chicago Bulls, Doğu Konferansı'nda zirve mücadelesi veren Milwaukee Bucks'ı uzatmada 119-113 mağlup etti.

Sezonun 15. galibiyetine ulaşan ev sahibi Bulls'ta DeMar DeRozan 42 sayı, 10 ribaunt, 5 asistle ön plana çıktı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 45 sayı, 22 ribaunt, 7 asistlik performansı, sezonun 12. yenilgisini önleyemedi.

ZION WILLIAMSON'DAN KARİYER SAYI REKORU

New Orleans Pelicans, sahasında Minnesota Timberwolves'u 119-118'lik skorla geçti.

Arka arkaya 4 olmak üzere 22. maçını kazanan ve Batı Konferansı'nda liderliğe yerleşen Pelicans'ta Zion Williamson, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Trey Murphy 21 ve CJ McCollum 20 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Bu sezon 19. kez kaybeden Timberwolves'ta Anthony Edwards ve D'Angelo Russell 27'şer sayı üretti.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Orlando Magic: 121-101

Washington Wizards-Phoenix Suns: 127-102

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 107-108

Miami Heat-Los Angeles Lakers: 112-98

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 119-113 (Uzatmada)

New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 119-118

Golden State Warriors-Utah Jazz: 112-107

Sacramento Kings-Denver Nuggets: 127-126

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