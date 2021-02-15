Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBasketbolNBA
ABONE OL

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 128-111 kaybettikleri Los Angeles Clippers maçında 20 sayı kaydetti

NBA'de Cedi'nin 20 sayısı Cavaliers'a yetmedi

NBA'e 10 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın iddialı takımlarından Clippers, all-star oyuncuları Kawhi Leonard ve Paul George'dan yoksun çıktığı Cavaliers karşılaşmasını 128-111 kazandı.

Ev sahibi Clippers'ı galibiyete, 30 sayı, 10 asistle "double double" yapan Lou Williams, 21 sayı, 9 ribaunt, 6 asist üreten Serge Ibaka ve 23 sayı, 6 ribauntla oynayan Marcus Morris taşıdı.

Peş peşe 7. mağlubiyetini yaşayan Cavaliers'ta Collin Sexton 22 sayı, Darius Garland 20 sayı, 6 asist ve kenardan oyuna giren Cedi Osman 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle mücadele etti.

DONCIC...

Portland Trail Blazers, konuk olduğu Dallas Mavericks'i 121-118 yenerek art arda 4. galibiyetini elde etti.

6 oyuncunun çift haneli skor ürettiği Trail Blazers'ta Damian Lillard, 34 sayı, 11 asistlik performansıyla öne çıktı.

İki gün önce New Orleans Pelicans potasına 46 sayı atan Mavericks'in Sloven oyuncusu Luka Doncic, bu maçta da 44 sayı, 9 asist, 7 ribaunt üretti.

SONUÇLAR

Washington Wizards-Boston Celtics: 104-91

Toronto Raptors-Minnesota Timberwolves: 112-116

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 110-122

Detroit Pistons-New Orleans Pelicans: 123-112

Dallas Mavericks-Portland Trail Blazers: 118-121

Oklahoma City Thunder-Milwaukee Bucks: 114-109

Phoenix Suns-Orlando Magic: 109-90

Sacramento Kings-Memphis Grizzlies: 110-124

Denver Nuggets-Los Angeles Lakers: 122-105

Los Angeles Clippers-Cleveland Cavaliers: 128-111

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

NBA'de Utah Jazz serisini 7 maça çıkardı
BASKETBOLJazz serisini 7 maça çıkardı
Grizzlies'i 20 sayı geriden gelerek yenen Lakers, 7'de 7 yaptı
BASKETBOLLakers 20 sayı geriden geldi!
NBA'de Warriors, Magic'i Curry'nin etkili oyunuyla yendi
BASKETBOLCurry coştu!
NBA'de Bulls'tan, Pelicans potasına 3 sayı yağmuru
BASKETBOLBulls'tan 3 sayı yağmuru
Fenerbahçe Beko: 81 - TOFAŞ: 84 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLFenerbahçe Beko, TOFAŞ'a yenildi
Son dakika rapor çıktı! Kobe Bryant'ın kazasında pilotaj hatası
BASKETBOLKobe'nin kazasında pilotaj hatası!
Gaziantep Basketbol'da hedef play-off
BASKETBOLGaziantep Basketbol'da hedef play-off
Beşiktaş Icrypex: 76 - Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 65 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLBeşiktaş Icrypex evinde kazandı
Galatasaray: 65 - Aliağa Petkimspor: 89 | MAÇ SONUCU
BASKETBOLAliağa Petkimspor, Galatasaray'a fark attı
CSKA Moskova, Türk Telekom'dan Michael Eric'i kadrosuna kattı
BASKETBOLMichael Eric, CSKA Moskova'da