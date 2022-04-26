2020'de yılın çaylağı, bu sezon ise kariyerinde ilk kez all-star seçilen 22 yaşındaki oyun kurucu, ligdeki 3. yılında bireysel açıdan bir başarıya daha imza attı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Grizzlies'in normal sezonu 2. en yüksek galibiyet yüzdesiyle tamamlamasında büyük rol üstlenen Morant, spor yazarları ve yayıncılar tarafından yapılan oylama sonucu 2021-2022 sezonunda MIP Ödülü'ne layık görüldü.

Oylamada San Antonio Spurs'ten Dejounte Murray 2'nci, Cleveland Cavaliers'tan Darius Garland ise 3. sırayı aldı.

Normal sezonda maç başına 27,4 sayı, 6,7 asist, 5,7 ribaunt, 1,2 top çalmayla oynayan Morant, sayı, ribaunt ve top çalma istatistiklerinde kariyerinin en yüksek ortalamalarına ulaştı.