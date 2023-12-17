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        Haberler Televizyon ‘Ne Gemiler Yaktım’ın üçüncü bölümünden çarpıcı yeni bir sahne yayınlandı!

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ın yeni bölümünden çarpıcı yeni bir sahne yayınlandı!

        SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı dizi 'Ne Gemiler Yaktım'ın üçüncü bölümünden çarpıcı yeni bir sahne yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2023 - 21:35 Güncelleme: 17.12.2023 - 22:33
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        'Ne Gemiler Yaktım'dan çarpıcı sahne!
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        Rutkay’ın Yasemin’e kuryelik teklif ettiği gerilim dolu sahnede Rutkay, tarihi eser bir madalyonu, elindeki görüntüleri silmek karşılığında Yasemin’den yurt dışına kaçırmasını istiyor. İkili arasında yaşanacak bu çarpıcı konuşma sonrası neler olacağı merakla bekleniyor.

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        Altan Dönmez’in yönetmenliğini üstlendiği, hikâyesi ve senaryosu Banu Kiremitçi Bozkurt’a ait olan Ne Gemiler Yaktım’ın başrollerinde Deniz Baysal, Devrim Özkan, Berk Hakman ve Erkan Kolçak Köstendil yer alırken dizide bu isimlere Nazmi Kırık, Mert Denizmen, Onuryay Evrentan, Züleyha Yıldız, Melisa Duru Ünal, Onur Dikmen, Ata Çağan Timur, Süreyya Kilimci ile usta oyuncular Macit Koper ve Çiğdem Selışık Onat eşlik ediyor.

        ‘Ne Gemiler Yaktım’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de SHOW TV'de...

        İşte Ne Gemiler Yaktım 3. Bölümünden Yeni Sahne;

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