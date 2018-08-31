Nec Nijmegen - Dordrecht maçı rakamları

Hollanda Eerste Divisie maçında Nec Nijmegen ile Dordrecht, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Nec Nijmegen 4 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Dordrecht 1 puanda ve 15. sırada. Nec Nijmegen son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Dordrecht son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 250 kodlu maçı oynayanlar; Nec Nijmegen galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 5.00, Dordrecht galibiyet oranı 8.00. 2.5 gol altının oranı 2.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.20. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Nec Nijmegen önceki hafta Dordrecht mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Dordrecht, Nec Nijmegen karşılaşmaında 3-3 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Nec Nijmegen, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Dordrecht ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Dordrecht, 2 gol atarken 5 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ