Ameliyat sonrası yüzük sürprizi! 0:00 / 0:00

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Sanatçı Şimal, geçtiğimiz yıl yapılan biyopsinin ardından kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı. Kemoterapi tedavisi gördükten sonra temmuz ayında hastalığı yendiğini duyuran ünlü şarkıcı, daha sonra bir ameliyat daha geçireceğini söylemişti.

"47 KİLOYA ÇIKTIM"

Hastalık döneminde iştahının bozulduğunu ve 43 kiloya kadar düştüğünü söyleyen Şimal, kilo alma dönemine girdiğini ve 47 kiloya çıktığını ifade etmişti.

PARMAĞINDA YÜZÜĞÜ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Dün ameliyat olan 35 yaşındaki şarkıcıyı nişanlısı Necati Arıcı, bir an olsun yalnız bırakmadı. Arıcı, Şimal'e sürpriz yaparak yüzük aldı. Narkoz etkisinde olan şarkıcı, parmağındaki yüzüğü görünce şoke oldu.

Videoda, parmağındaki yüzüğün kendisine ait olmadığını söyleyen Şimal'e başka bir kişinin, "Yeni olmasın?" dediği duyuluyor. Arıcı'ya dönerek, "Yeni mi aldın?" ifadelerini kullanan şarkıcının "Evet!" yanıtını duyunca mutlu olması ve Necati Arıcı'ya "Bana sarılır mısın?" demesi objektiflere yansıdı.

Şimal, o esnada çekilen videoyu, "Dün gece narkoz kafası... Gülmek serbest!" notuyla yayınladı. Ünlü şarkıcının paylaşımına; Seçil Gür, Fulden Uras ve Günel Zeynelova gibi ünlü isimler, "Geçmiş olsun" şeklinde yorum yaptı.

"BİZİM İÇİN EN GÜZEL GÜN"

Şimal, gördüğü tedavi sonrası ağustos ayında uzun zamandır aşk yaşadığı sevgilisi Necati Arıcı ile evlilik yolunda ilk adımı atarak nişanlanmıştı. Kız isteme töreninden görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şarkıcı, "Bizim için en güzel gün..." ifadelerini kullanmıştı.

"DIŞIMI SÜSLERKEN İÇİMİ UNUTMUŞUM"

Şimal, meme kanserine yakalandıktan sonra "Her ne kadar bu konularda bilinçli olduğumuzu düşünsek de bazen bazı şeyleri erteleyebiliyormuşuz... Dışımı süslerken, içimi unutmuşum... Kendime çok kızgınım! Çok küçük bir kitleyken kendimi ertelediğim için tedaviye alındım." demişti.

"LÜFTEN BENİM GİBİ ERTELEMEYİN!"

Ünlü şarkıcı, hemcinslerine, "Tüm kadınlarımız erken teşhis için önce kendi muayenesini kendisi yapmayı öğrenmeli. Lütfen siz benim gibi kendinizi ertelemeyin!" diye seslenmişti.

"MÜCADELEMİ ASLA BIRAKMAYACAĞIM"

Tedavisi için saçlarını kazıtan Şimal, doğum gününde de bir mesaj paylaşmıştı. Ünlü isim, "Yeni yaşımda dileğimin ne olduğunu az çok tahmin etmişsinizdir. Yanına bir kaç bir şey daha ekledim yine de. Bu hastalık beni buldu ama yanında bir sürü kalp kazandırdı. DM'den hiç tanımadığım kişilerin dilekleri duaları nasihatleri beni hayata tekrar bağladı. O kişilerle gönül bağım nefes aldığım sürece devam edecek inşallah. Arayan, mesaj atan herkese sonsuz teşekkür ederim. Kendimi çok şanslı hissediyor, mücadelemi asla bırakmayacağıma söz veriyorum. İyi ki varsınız dostlarım hepiniz şifa veriyorsunuz..." sözleriyle duygularını dile getirmişti.