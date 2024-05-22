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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Necip Uysal: Yarın bizim için sezonun en önemli maçı - Beşiktaş Haberleri

        Necip Uysal: Yarın bizim için sezonun en önemli maçı

        Beşiktaş'ın takım kaptanı Necip Uysal, yarın Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'a karşı sezonun en önemli maçına çıkacaklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 22.05.2024 - 20:13
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        "Yarın bizim için sezonun en önemli maçı"
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        Ziraat Türkiye Kupası finalinde yarın saat 20.45’te Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta takım kaptanı Necip Uysal, mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalar yaptı.

        “YARIN BİZİM İÇİN SEZONUN EN ÖNEMLİ MAÇI"

        Kötü geçen bir sezonun ardından taraftarları mutlu etmek için ellerinde bir fırsat olduğunu belirten Necip, “Yarın bizim için sezonun en önemli maçı. Bu sezon çok kötü bir sezon geçiriyoruz. Taraftarımızı çok üzdük ama yarın elimizde bir kupa var. Bütün arkadaşlarımız bunun bilincinde. Bunun ne demek olduğunu konuştuk. Hafta içinde de iyi bir analiz yaptık yarın az da olsa taraftarımızı sevindirmek istiyoruz. Trabzonspor’a başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

        "TARAFTARIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

        Süper Lig’in 37. haftasında Hataysapor ile Tüpraş Stadyumu’nda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından tribünlerden gelen destek hakkında ise Necip Uysal, “Taraftarın desteği bize her zaman vardı. Bu da olumlu etkiledi. Yarın da aynı desteği bekliyoruz. Biz de sahada elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz” ifadelerini kullandı.

        "YARIN İNŞALLAH KAZANAN TARAF BİZ OLURUZ"

        Tecrübeli oyuncu, 2008’den beri A takımda futbol oynadığını hatırlatarak, “Bu kupa inşallah kazanırsak 9. kupam olacak. Kupalar kazanmak çok güzel. Bu zamana kadar çok maç oynadım. Ama Türkiye’de 100 maç oynasanız 101. maçta hata yapsanız sıkıntı oluyor. Ben bunlarla ilgilenmiyorum. Sosyal medyaya bakmıyorum. Yarın inşallah kazanan taraf biz oluruz” diyerek sözlerini noktalandırdı.

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