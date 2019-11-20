Hayati tehlikesi var

Enis Yıldırım'ın haberine göre Trabzon’un Ortahisar ilçesi İskenderpaşa Mahallesi’nde 13 Kasım tarihinde iş yerinin önünde oturan Savaş Y. ile İsa Y. ve Rıdvan Y. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, İsa Y. ve Rıdvan Y. adlı iki kişi Savaş Y.’ye, "Ne bakıyorsun? Biz burada kalabalık bir aileyiz. Bakmayacaksın” diyerek tehditler savurdu. Yeğenini saldırganlardan korumak için araya giren Recai Y., darp edilerek yere düşürüldü.

AMCANIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Başından darbe alan Recai Y., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan iki saldırgan, şikayetin ardından polis tarafından yakalandı. Emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen İsa Y. ve Rıdvan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hastaneye kaldırılan Recai Y.’nin beyin kanaması geçirdiği ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.