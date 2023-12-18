Neden bazı insanlar kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünüyor?
Kişniş, çoğu insan için lezzetli bir bitkidir. Maydanozu anımsatan tatların hoş bir birleşimi olan bu bitki, dünya çapında pek çok mutfakta yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Bununla birlikte bazı insanlar kişnişin tadının kötü olduğunu düşünüyor. Damak tadına uymaması dışında başka bir sebebi olabilir mi? İşte, bazı insanların neden kişnişten nefret ettiğine dair detaylar...
Kişniş hakkındaki görüşler ikiye ayrılmış durumdadır: İnsanlar onu ya sever ya da nefret ederler. Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre insanların yüzde 3 ile yüzde 21'i, kişnişi sabun tadı olması nedeniyle sevmiyor. Peki insanlar aynı bitkiden nasıl bu kadar farklı tatlar alabiliyor? İşte, kişnişin tadının neden bu kadar farklılık gösterebileceğine dair açıklamalar…
İnsanların aynı yiyeceğe farklı tepkiler vermesi şaşırtıcı değildir, ancak genellikle aynı tat deneyimini yaşarlar. Örneğin, acı bir biber yenildiğinde herkes yanma hissini yaşar ve bazı kişiler bu histen hoşlanır, yani farklı bir tat almazlar.
KİŞNİŞİN TADININ SABUN GİBİ OLMASI GENETİKLE BAĞLANTILIDIR
Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi Dergisi’nde yayımlanan araştırmalara göre, bazı insanlarda kişnişin sabunumsu bir tat oluşturmasının nedeni genetik farklılıklardır. Bu kişiler, kişnişin içindeki belirli bileşikleri daha güçlü bir şekilde algılar ve bu da onlarda sabunumsu bir tat hissi yaratır. Bu sabunlu tadın nedeni ise aldehit adlı bileşiktir.
ESKİDEN TAHTAKURUSU GİBİ KOKTUĞU DÜŞÜNÜLÜYORDU
Sabuna dair tanımlamalar çıkmadan önce insanlar, kişnişin tahtakurusu gibi koktuğunu düşünüyordu. Bu durum, o dönemlerde evlerin ısısının artmasıyla birlikte daha fazla insanın yatak böceklerine maruz kalmış olmasından kaynaklıydı.
Bu kokuya daha çok aşina olduklarından kişnişin kötü kokusunu böceğe benzetme eğiliminde oldular. Ancak, sabunların 20. yüzyıldan itibaren endüstriyel ürün olarak hayatımıza girmesiyle birlikte kişnişin tadının, sabunlu tatlara benzetildiği öne sürülüyor.
TAT ALGINIZ DEĞİŞEBİLİR Mİ?
Gıda bilimi profesörü doktor John Haynes’a göre, tıpkı diğer yiyecek tercihleri gibi kişnişe de tekrar tekrar maruz kalarak alışabilirsiniz. Yani, şu anda kişnişten nefret ediyor olsanız bile zamanla tadına alışabileceğiniz düşünülüyor.
Kaynak: Live Science, Britannica, International Journal of Gastronomy and Food Science, Science Direct.