Haberler Yaşam Neden bazı insanlar kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünüyor?

Neden bazı insanlar kişnişin tadının sabuna benzediğini düşünüyor? Kişniş, çoğu insan için lezzetli bir bitkidir. Maydanozu anımsatan tatların hoş bir birleşimi olan bu bitki, dünya çapında pek çok mutfakta yaygın olarak kullanılan bir malzemedir. Bununla birlikte bazı insanlar kişnişin tadının kötü olduğunu düşünüyor. Damak tadına uymaması dışında başka bir sebebi olabilir mi? İşte, bazı insanların neden kişnişten nefret ettiğine dair detaylar... Habertürk Giriş: 18.12.2023 - 15:15 Güncelleme: 18.12.2023 - 15:15 facebook

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Kişniş hakkındaki görüşler ikiye ayrılmış durumdadır: İnsanlar onu ya sever ya da nefret ederler. Uluslararası Gastronomi ve Gıda Bilimi Dergisi’nde yayımlanan makaleye göre insanların yüzde 3 ile yüzde 21'i, kişnişi sabun tadı olması nedeniyle sevmiyor. Peki insanlar aynı bitkiden nasıl bu kadar farklı tatlar alabiliyor? İşte, kişnişin tadının neden bu kadar farklılık gösterebileceğine dair açıklamalar…

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İnsanların aynı yiyeceğe farklı tepkiler vermesi şaşırtıcı değildir, ancak genellikle aynı tat deneyimini yaşarlar. Örneğin, acı bir biber yenildiğinde herkes yanma hissini yaşar ve bazı kişiler bu histen hoşlanır, yani farklı bir tat almazlar.