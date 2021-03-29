Flamingoların toplu ölümü! 0:00 / 0:00

İHA

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki sahilde 9 flamingo ölü bulunmuştu. İhbar üzerine bölgeye giden İzmir Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı bünyesinde görevli uzman personeller, flamingoları uygun koşullarda saklanmak üzere İzmir Doğal Yaşam Parkı'na götürmüştü.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

İHA'da yer alan habere göre toplu halde ölü bulunan flamingolar, resmi temaslar sonrasında gerekli bilimsel inceleme ve tespitler yapılmak üzere bu konudaki yetkili kurum İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından teslim alındı.

ÖLÜM NEDENLERİ ARAŞTIRILACAK

Flamingoların toplu ölüm nedenlerinin Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yapacağı incelemenin ardından ortaya çıkacağı açıklandı.