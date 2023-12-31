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        Haberler Magazin Nejat İşler: Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın - Magazin haberleri

        Nejat İşler: Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın

        Nejat İşler, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adına çok fazla sahte hesap açıldığını söyleyerek onların kapatılmasını, aksi taktirde mahkemeye başvuracağını açıkladı: Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 10:03
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        Nejat İşler, yayımladığı bir mesajda sosyal medya hesabından kendisini takip eden sevenlerine bir uyarıda bulundu.

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        "MAHKEMELİK OLMANIZI İSTEMEM"

        Nejat İşler, sahte hesaplara şöyle seslendi: Sosyal medyada benim adıma hesap açıp, ben yazıyormuşum gibi yazan tüm sahte hesaplara sesleniyorum. Önümüzdeki ilk iş gününe kadar hesapları kapatın lütfen. Zira ırkçı söylemler artık sadece bana değil çevreme de zarar vermeye başladı. Eğer biraz vicdanınız varsa hesapları kapatın. Mahkemelik olmanızı istemem.

        #nejat işler
        #SAHTE HESAP
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