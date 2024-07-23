Nermin Bezmen: Biricik oğlumla hayatı kutladık!

Anne-oğul, zorlu günlerin ardından kutlamaya yemeğine çıktı.



Nermin Bezmen, restorandan fotoğraflarını paylaşarak, duygularını şu sözlerle ifade etti: Dün, biricik oğlumla hayatı kutladık. Oğulcuğumun yeniden dünyaya geliş duygusunu yaşıyorum şimdi. Yaradan, onu bana, bizlere bağışladı. Bize iyi gelen dualarınızı hiç unutmayacağız.



Önce el ele bir sürü iş çıkardık aradan, dün. Sonra benim gençlik, evlatlarımın çocukluk yıllarının Tarabya anılarını tazeledik. Bizden çalınan İstanbul anılarını canlandırdık.



Ne enteresandır, çoktan unuttuğumu sandığım kişilerin, mekânların isimleri su gibi akıp geldi beynimin arka loblarındaki odalarından…



Normal şartlarda unutmak diye bir şey yok, ona inanıyorum, sadece artık gerekmeyecek diye saklananlar var. Orada, arşivde aranmayı bekliyorlar. Önemli olan onları sık sık çağırmamız, yoksa küsüp en derinlere iniyorlar ve "unuttum" deniyor.



Bir kez daha anladım ki; bize güzel gelen anıları, yaşadığımızın izlerini arada raflarından çıkarıp canlandırmalıyız. Sadece güzel değil, sevdiğimiz, sevildiğimiz kişilere ait olan hüzün ve acıları da. Çünkü acıtıyor diye hatırlamamayı tercih ettiklerimiz de bize küsüyor. Anılar biz onları terk ettiğimizde, zamanında onları paylaştıklarımız gibi, ölüyorlar. Beni bilirsiniz, nasıl yaşatırım o anılarımı da.

Tanrım, bana bağışladıklarınla, beni kutsadıklarınla, sınadıklarınla, yaşadığım sevgileri hüzünleri, acılar ve hasretleri derdest edebildiğim, birinden birine güç, umut aktarabildiğim için şükürler olsun!



Hepinize acı, tatlı anılarınızla barışık bir yaşam olsun!