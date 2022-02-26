Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

Nesli tehlikedeki vaşaklar Bayburt’ta görüldü

Bayburt’ta nesli tükenme riski altında olan 3 vaşak görüntülendi. Vaşakların yiyecek aradığı anlar çiftliğin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Nesli tehlikedeki vaşaklar Bayburt’ta görüldü
İHA

Bayburt'un merkez ilçesine bağlı Kurbanpınar köyünde Veysel Karani Yerlikaya'ya ait çiftlikte nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların kar üzerinde yürüyerek yiyecek aramaları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İHA'nın haberine göre ahır etrafını bir süre kolaçan eden 3 vaşak daha sonra gözden kayboldu.

Çiftlik sahibi Veysel Karani Yerlikaya çiftlikteki güvenlik kameralarını ara sıra kontrol ettiğinde çeşitli yaban hayvanları gördüğünü belirtti.

Karani bu sefer zeminde kar olması sebebiyle gördüğü ayak izlerinden şüphelenerek güvenlik kamerasını izlediğinde görüntülerdekilerin vaşak olduğunu gördü.

Karani gördüğü vaşaklar hakkında yaptığı konuşmasında, "Bugün kardaki ayak izlerinden farklı bir hayvanın geçebileceğini düşündüm, merak ettim güvenlik kamerasından kontrol ettiğimde Vaşak olduğunu gördüm. Bu da benim için şaşırtıcı oldu. Bayburt'ta Vaşak olduğuna ve bizim köyde olduğuna ilk defa şahit oldum. Ahırımızın bulunduğu yer de herhalde onların geçiş güzergahına denk geldi, daha sonrasında baktığımda ise güneyden gelip kuzey yönüne doğru devam ettiler" ifadelerine yer verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Sayısal Loto sonuçları açıklandı 26 Şubat 2022 Sayısal Loto numaraları! Sayısal sonucu sorgulama
YAŞAM Sayısal Loto'da dev ikramiyenin sonucu...
Karadenizli ustalar araçlarına ‘Lazda’ ismini taktı
YAŞAM Adını 'Lazda' koydular! 10 bin liraya sahip oldular
Kedi, itfaiyecinin omzundan bir an olsun inmedi
YAŞAM İtfaiyecinin omzundan bir an olsun inmedi
KKTC'de binlerce yıllık antik kent: Salamis Harabeleri
YAŞAM KKTC'de binlerce yıllık geçmişe sahip antik kent
Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri: Muradiye Camisi
YAŞAM Mimar Sinan'ın Ege'deki tek eseri
ABD'den iadesi sağlanan eserler Arkeoloji Müzesi'nde
YAŞAM ABD'den iadesi sağlanan eserler Arkeoloji Müzesi'nde
Günlük burç yorumları! (26 Şubat 2022)
YAŞAM Günlük burç yorumları!
Son dakika: On Numara çekiliş sonuçları açıklandı 25 Şubat 2022! On Numara sonucu sorgulama ekranı! On Numara sayıları
YAŞAM On Numara'da kazandıran numaralar...
Vatandaşlar bacağı kırık buldu! Ameliyat edildi
YAŞAM Vatandaşlar bacağı kırık buldu! Ameliyat edildi
Tunus dağlarında bir kültür merkezi: Sanat Mağarası
YAŞAM Terk edilmiş mağarayı bakın neye çevirdi!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.