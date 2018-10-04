5 | 27

- "Kimi görmek istiyorduk? Bizim en kötü anımızı kimler biliyordu? En iyi, en mutlu anımızı kimler biliyordu? Hiçbir şey tasarlamadık. Kapıdan çıkmadan önce mottomuz eğlenmekti. 'Karıcığım eğlen, hiçbir şeye takılma' o da bana dedi ki 'Kocacığım sen de eğlen hiçbir şeye takılma'. Ve biz öyle yaptık."