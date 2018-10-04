Neslihan Atagül'ün eşi Kadir Doğulu: Mutluluk sarhoşluğunu ilk defa o gün yaşadım
04.10.2018 - 09:40 | Güncelleme:
2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, Ayten Alpün'ün YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu. Doğulu, muhteşem düğünün bilinmeyenlerini anlattı. Doğulu, "İlk içki kadehimizi gece 01.00'da içtik.'Mutluluk sarhoşluğu'nu ben hayatımda ilk defa orada yaşadım. Çok keyifliydi. Neslihan bu konuda harika bir eş. Eşin ne demek olduğunu anladım" dedi
1
1|27
2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile nikah masasına oturan Kadir Doğulu, Ayten Alpün'ün YouTube kanalında yayınlanan programına konuk oldu.
- "Düğünümüz için 201 kişi hesapladık ve gönülden çağırdık. Benim iyime kötüme şahit olmuş insanları çağırmak istedim. Akrabaymış, değilmiş diye ayırmadım. Sülalem çok geniş. Kimse kırılmasın ama çoğunu çağırmadım."
4
4|27
- "17 yaşında ayrıldım Mersin'den, bir şekilde koptuk. Hala organik olarak bağım var, saygıda hiçbir zaman kusur etmem. Bayramda seyranda gidiyorsam kapı kapı dolaşırım hepsini tek tek ama bir süreci birlikte geçirdiğim insanlarla en güzel günümü beraber geçirmek istedik açıkçası. Çocukluğumu bilen insanlar geldi. Anneannem oradaydı... Halam geldi."
5
5|27
- "Kimi görmek istiyorduk? Bizim en kötü anımızı kimler biliyordu? En iyi, en mutlu anımızı kimler biliyordu? Hiçbir şey tasarlamadık. Kapıdan çıkmadan önce mottomuz eğlenmekti. 'Karıcığım eğlen, hiçbir şeye takılma' o da bana dedi ki 'Kocacığım sen de eğlen hiçbir şeye takılma'. Ve biz öyle yaptık."
6
6|27
- "Masa masa gezmedik. 'Bizi görmek istiyorsanız piste buyurun' dedik. Çok memnunuz. Hala açıp açıp izliyoruz videomuzu. Fotoğraflarımıza bakıyoruz. Hayatımızın mihenk taşlarından biri oldu o gün. Böyle olacağını biz de tahmin etmedik."
7
7|27
- "İlk içki kadehimizi gece 01.00'da içtik.'Mutluluk sarhoşluğu'nu ben hayatımda ilk defa orada yaşadım. Çok keyifliydi. Neslihan bu konuda harika bir eş. Eşin ne demek olduğunu anladım. Böyle bir şey olacağını bilseydim evliliğin yada onunla geçirdiğim zamanın çok daha önce tanışmak, çok daha önce evlenmek isterdim."
8
8|27
- "Ben bir çok kez aşık olduğumu düşünüyordum da, aşk ne demekmiş onu da anladım. Benim insalcım tarafımı çok besleyen ve onu öne çıkartmam için destek olan bir ruh Neslihan."
9
9|27
- "'Mutlu evlilik' diye bir şey yok. Mutlu evliliğe giden yol var. Hadi evlendik, mutlu olalım... Çaba sarf etmezsen nasıl olacak bu? Eşim dediğin insanı tanımazsan nasıl olacak? Eş demek bir olabilmek demek. Teklik yok, birlik var."
10
10|27
- "Sabah kalkalım kahvaltı yapalım. Öğlen yemek yiyelim. İşe gidelim, gelip birbirimize bakalım. 'Hep mutlu olalım' yok. Mutlaka sıkıntılar olacak, terslikler olacak. Hayatta oluyor... Bunu nasıl ele aldığınla alakalı... Bana göre hayatta iki önemli akit var. Biri evlilik... "
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.