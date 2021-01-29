KADİR DOĞULU DA BAĞIRSAKLARINDAN SORUN YAŞIYOR



Kadir Doğulu da geçtiğimiz haftalarda sağlığı ile ilgili yaşadığı problemler hakkında konuşmuştu.



Doğulu, konuyla ilgili şunları söylemişti:



Üç yıldır bağırsaklarımda sıkıntı var. 'İrritabl bağırsak sendromu' deniyor buna. Bununla ilgili coğrafyamı, gıdaları tanımaya başlayınca bedensel bir şifa başladı ve ilaç kullanmadan iyileştim.



Doktorlar ilaç bulamadı buna. Kilo kaybettim ama gerçek enerjimi ve gücümü buldum açıkçası. Bana verilen perhiz yaramadı. Sekiz ay içinde yediğim her şeyi yazarak, bana ait bir perhiz sistemi buldum.