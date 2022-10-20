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Nesrin Baş, U23'te Dünya Şampiyonu oldu

İspanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 68 kiloda Nesrin Baş altın, 55 kiloda Elvira Kamaloğlu bronz madalya aldı.

Nesrin Baş, U23'te Dünya Şampiyonu oldu
AA

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Pontevedra kentinde devam eden organizasyonda Nesrin Baş, finalde Japon rakibi Naruha Matsuyuki’yi 8-0 yenerek dünya şampiyonu oldu.

Organizasyonda 55 kiloda ise Elvira Kamaloğlu, repesaj müsabakasında Ukraynalı rakibi Oleksandra Khomenets’i yenerek bronz madalya mücadelesine çıkmaya hak kazandı.

Elvira Kamaloğlu, Kanadalı rakibi Virginie Kaze Gascon’u 8-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

20 yaşındaki Nesrin Baş, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Bu yıl U20 Avrupa Şampiyonası'nda altın, U20 Dünya Şampiyonası'nda bronz, Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya alan Nesrin Baş, geçen yıl da U20 Dünya Şampiyonası'nda ve U23 Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olmuştu.

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