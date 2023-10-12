Netanyahu: 7 Ekim, Holokosttan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün

Netanyahu: 7 Ekim, Holokosttan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün

Netanyahu: 7 Ekim, Holokosttan bu yana Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak" dedi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Aksa Tufanı'nın başladığı 7 Ekim 2023 tarihinin, Yahudi halkının, Holokost'tan bu yana yaşadığı en kötü gün olduğunu söyledi.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, Netanyahu, acil durum hükümetine güvenoyu verilmesi öncesi Mecliste bir konuşma yaptı.

Yaşanan çatışmaların, İsrail için verilen bir savaş olduğunu ifade eden Netanyahu, "bu savaşın, tek bir şekilde bitebileceğini, onun da tam zafer ve Hamas'ın yok edilmesi" olduğunu söyledi

Netanyahu, "Hamas, DEAŞ'tır. 11 Eylül olayları sonrası DEAŞ ve El Kaide'yle şok yaşayan dünya Hamas'ı kınamalı ve ona yaptırım uygulamalıdır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı, "7 Ekim, Holokost'tan bu yana halkların tarihinde kara bir gün ve Yahudi halkının yaşadığı en kötü gün olarak kalacak." dedi.

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