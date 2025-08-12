Habertürk
        Haberler Dünya Netanyahu: 'Büyük İsrail' vizyonuna bağlıyım | Dış Haberler

        Netanyahu: 'Büyük İsrail' vizyonuna bağlıyım

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son röportajında İran ve Gazze'ye dair açıklamalarda bulunurken, kendisini "büyük İsrail vizyonuna" bağlı görüp görmediğine ilişkin soruya "Evet, oldukça." yanıtını verdi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 12.08.2025 - 23:21 Güncelleme: 12.08.2025 - 23:29
        "Büyük İsrail vizyonuna bağlıyım"
        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, i24'e verdiği röportajda İran ve Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Netanyahu, "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, oldukça" yanıtını verdi.

        İsrail Başbakanı ayrıca "Eğer, tarihi ve manevi bir görev hissine sahip olup olmadığımı sorarsanız, yanıt evet olacaktır." dedi.

        Netanyahu, görevin nesiller süren bir görev olduğunu ifade ederken kendilerinden sonra gelecek nesiller olduğunu ifade etti.

        İsrail Başbakanı, İran'la ilgili de açıklamalarda bulunurken, İran'ın 400 kilogram uranyuma sahip olduğunu ve ABD ile takibi sürdürdüklerini belirtti.

        Netanyahu, İran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini belirtti.

        İsrail Başbakanı, Gazze'ye ilişkin açıklamasında ise, rehineleri geri getirmek istediklerini belirtti.

        6 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

        İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

        İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte ikisi çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

        30 yaşında bir Filistinli de hayatını kaybetti

        Öte yandan Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Vessam Ebu Muhsin, yetersiz beslenme, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti.

        Uzun süredir yetersiz beslenmeye bağlı yaşadığı sağlık sorunları, Ebu Muhsin'in sağlığının ciddi şekilde kötüleşmesine ve çok fazla kilo kaybına yol açtı.

        Yetersiz beslenme sonucu ciddi kilo kaybederek 50 kilograma kadar düşen Ebu Muhsin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine kaldırıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi.

        Gazze "açlıktan" ölüyor

        İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

        Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

        Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

        Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

        Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

        İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

