Netanyahu: 'Büyük İsrail' vizyonuna bağlıyım

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, i24'e verdiği röportajda İran ve Gazze'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Netanyahu, "büyük İsrail vizyonuna" bağlı olup olmadığına ilişkin soruya "Evet, oldukça" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı ayrıca "Eğer, tarihi ve manevi bir görev hissine sahip olup olmadığımı sorarsanız, yanıt evet olacaktır." dedi.

Netanyahu, görevin nesiller süren bir görev olduğunu ifade ederken kendilerinden sonra gelecek nesiller olduğunu ifade etti.

İsrail Başbakanı, İran'la ilgili de açıklamalarda bulunurken, İran'ın 400 kilogram uranyuma sahip olduğunu ve ABD ile takibi sürdürdüklerini belirtti.

Netanyahu, İran'ın nükleer programının yıllarca geriye gittiğini belirtti.

İsrail Başbakanı, Gazze'ye ilişkin açıklamasında ise, rehineleri geri getirmek istediklerini belirtti.

6 FİLİSTİNLİ DAHA AÇLIKTAN HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 6 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğine işaret eden Burş, son 24 saatte ikisi çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti. 30 yaşında bir Filistinli de hayatını kaybetti Öte yandan Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Vessam Ebu Muhsin, yetersiz beslenme, gıda ve sağlık hizmetlerinin yetersizliği nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir yetersiz beslenmeye bağlı yaşadığı sağlık sorunları, Ebu Muhsin'in sağlığının ciddi şekilde kötüleşmesine ve çok fazla kilo kaybına yol açtı. Yetersiz beslenme sonucu ciddi kilo kaybederek 50 kilograma kadar düşen Ebu Muhsin, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Khan Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine kaldırıldıktan kısa süre sonra yaşamını yitirdi. Gazze "açlıktan" ölüyor İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor. Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.