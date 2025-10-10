Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar

        İsrail Başbakanı Netanyahu: Hamas silahsızlandırılacak

        İsrail Başbakanı Netanyahu, Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılacağını savunarak, "Eğer bu kolay yoldan başarılabilirse harika. Eğer başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Gazze'ye yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 14:41 Güncelleme: 10.10.2025 - 14:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Netanyahu: Hamas silahsızlandırılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın silahsızlandırılacağını savunarak, "Eğer bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Eğer başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Gazze'ye yeniden saldırı tehdidinde bulundu.

        Netanyahu, Gazze'de varılan ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında anlaşma için ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti.

        Varılan anlaşma sonrası Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin teslim edileceğini söyleyen Netanyahu, Hamas'ın bu anlaşmayı Gazze'ye düzenledikleri saldırıların sonucu oluşan "baskı nedeniyle kabul ettiğini" ileri sürdü.

        Netanyahu, ölen esirlerin cenazelerini bulup İsrail'e getirilmesi için çalışacaklarını dile getirdi ancak bu konuda atılacak adıma dair detay vermedi.

        Hamas'ın silahsızlandırılacağı ve Gazze'nin silahlardan arındırılacağını savunan Netanyahu, "Bu (Hamas'ın silahsızlandırılması) kolay yoldan başarılabilirse harika. Başarılamazsa zor yoldan başarılacaktır." diyerek Hamas'ın silahsızlandırılmaması halinde Gazze'ye yeniden saldırılara başlanacağı tehdidinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gazze'ye dönüş başladı
        Gazze'ye dönüş başladı
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Baklava kutusunda 110 bin avro rüşvetin detayı... "Boşluğuma geldi!"
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Serdar Öktem cinayetinde şüphelilerin ifadeleri ortaya çıktı!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Kerem Aktürkoğlu açıklaması!
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Nobel Barış Ödülü'nün kazananı belli oldu
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atmıştı! Nedeni ortaya çıktı!
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Gazze'de ateşkeste sona doğru: Mısır'da anlaşma tamam
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Harvard’dan Akdeniz Üniversitesi’ne büyük onur
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Gök taşı olduğunu düşünüp yüzlerce topladı
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Güllü'nün ölümüyle ilgili flaş gelişme
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        Sofya'da kritik 90 dakika!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        1.5 yaşındaki çocuğun boynunu kesmişti... İşte istenen ceza!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Katil motosikletle geldi, pencereden ateş etti!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ara transfere Sergen Yalçın imzası!
        Ateşkesin detayları belli oldu
        Ateşkesin detayları belli oldu
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        19 yıl önceki cinayette dehşetin savunması!
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        "Kırmızı et fiyatları düştü"
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Ateşkeste Türkiye'nin rolü
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Kansere yakalandım"
        "Kansere yakalandım"