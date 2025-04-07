İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararı endişesiyle ABD rotasını uzattı

Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.

ROTASINI UZATTI

Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu.

İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

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Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.