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        Haberler Dünya İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararı endişesiyle ABD rotasını uzattı | Dış Haberler

        İsrail Başbakanı Netanyahu, UCM'nin tutuklama kararı endişesiyle ABD rotasını uzattı

        Haaretz'in haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu UCM'nin kendisi hakkında verdiği tutuklama kararının endişesiyle ABD rotasını uzattı. Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan Netanyahu, İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2025 - 11:54 Güncelleme: 07.04.2025 - 11:54
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        Netanyahu UCM endişesiyle ABD rotasını uzattı
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        Macaristan ziyaretini tamamladıktan sonra ABD'ye uçan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) hakkında verdiği tutuklama kararını uygulaması endişesiyle rotasını uzattı.

        İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Netanyahu, bazı Avrupa ülkelerinin, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı UCM'nin hakkında verdiği kararı acil iniş durumunda uygulama ihtimali nedeniyle rotasını uzatmayı tercih etti.

        Netanyahu Washington'a gitti
        Netanyahu Washington'a gitti

        ROTASINI UZATTI

        Netanyahu, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den ABD'nin başkenti Washington'a gidişi sırasında 400 kilometre daha uzun bir rotadan uçtu.

        İsrail'in İrlanda, İzlanda ve Hollanda'nın UCM kararını uygulama beklentisinden dolayı Netanyahu'nun uçağı Washington'a Hırvatistan, İtalya ve Fransa üzerinden uçtu.

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        Haaretz'in haberinde, İsrail'in Gazze'ye şiddetli saldırılara başlamasından bu yana Netanyahu'nun tüm ABD uçuşlarının Yunanistan, İtalya ve Fransa üzerinden gerçekleştirildiği kaydedildi.

        Macaristan ziyareti, Netanyahu'nun hakkındaki tutuklama kararının ardından UCM'ye taraf bir ülkeye gerçekleştirdiği ilk ziyaret olarak kayıtlara geçmişti.

        Macaristan hükümeti, UCM'den ayrılma kararı aldığını bildirmişti.

        UCM, 21 Kasım 2024'te açıkladığı kararda, Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını duyurmuştu.

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