Netflix fiyatları ne kadar oldu? 2023 Eylül yeni zam sonrası Netflix paketleri kaç TL?
Dünyaca ünlü video içerik sitesi Netflix, Türkiye fiyatlarına yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Yurt genelinde binlerce abonesi olan Netflix'in hangi paketine ne kadar zam geldiğine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2023 Eylül ayı itibariyle Netflix paketlerinin yeni fiyatları...
Netflix kullanıcılarına kötü haber... Son olarak 2023 Ocak ayında Türkiye fiyatlarına zam yapan çevrimiçi dizi, film ve belgesel platformu Netflix, yeni bir zam daha yaptığını duyurdu. Söz konusu açıklamanın ardından en düşükten en yükseğe yeni Netflix paket fiyatlarını bir araya getirdik!
İŞTE NETFLIX PAKETLERİNİN YENİ FİYATLARI
En düşük paket fiyatı 63,99 TL'den 99,99 TL'ye çıkarken en yüksek paketin fiyatı ise 130,99 TL'den 199,99 TL'ye çıktı. Bu kez artış yüzdesi en düşük pakette yüzde 56 seviyesinde oldu.
YILLIK ARTIŞ YÜZDE 139'A VARDI
Geçtiğimiz zam ile bir önceki zama oranla yüzde 40 artış yaşayan, yıllık artışın yüzde 139 seviyelerine vardığı platformun fiyatları 2023 yılı içerisinde ikinci kez değişti.