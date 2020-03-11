Netflix'in yeni yıldızı Dilan

Dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmeti Netflix, bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle 2020'de yayınlanacak içeriklerinden oluşan bir seçkiyi basın mensupları ile buluşturdu. Etkinlikte önümüzdeki dönemde Türkiye dahil 190 ülkede yayına girecek yeni Türk orijinal yapımlarından ilk detaylar da paylaşıldı. Berkun Oya, Çağan Irmak, Ece Yörenç ve Meriç Acemi’nin katıldığı panelde ise, dijital platformların sektörde yarattığı dönüşüm konuşuldu.

Pelin Diştaş, Çağan Irmak, Ece Yörenç, Berkun Oya, Meriç Acemi

Türkiye'nin zengin tarihi ve kültürel mirası sayesinde henüz anlatılmamış birçok hikayeye ev sahipliği yaptığının altını çizen Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye'de daha fazla orijinal içeriğe yatırım yapmaya ve yaratıcı sektörümüz için global bir platform sağlamaya devam etmek istiyoruz.”

İŞTE NETFLIX'İN TÜRKİYE'DEN YENİ PROJELERİ



ŞİMDİKİ AKLIM OLSAYDI:

Özge Özpirinçci

Reyhan, Nadir ile olan 10 yıllık evliliği içinde kaybolmuş mutsuz bir kadındır. 9 yaşındaki ikizlerinden, yaşadığı hayattan en çok da kendinden yorulup fena halde sıkıldığı günün gecesinde, yani 27 Temmuz 2018 saat 20.13’de yüzyılın hatta 500 yılın en güçlü kanlı ay tutulması gerçekleşir ve Reyhan bir mucize eseri on yıl öncesine, hayatının dönüm noktası olan o geceye, yani Nadir’in evlenme teklif ettiği o “büyük an”a hem de şimdiki aklıyla geri döner.

Ece Yörenç'in yazdığı dizinin başrollerinde Özge Özpirinçci, Birkan Sokullu, Burak Yamantürk, Elifcan Ongurlar yer alıyor.

YARINA TEK BİLET:

Dilan Çiçek Deniz

Türkiye’den çıkan ilk Netflix orijinal filmi olan Yarına Tek Bilet, başarılı oyuncular Dilan Çiçek Deniz ve Metin Akdülger’in başrolünde, Ozan Açıktan’ın yaratıcı gözünden ve kamerasından, OG Medya’nın yapımcılığında ekrana gelecek. Film, Ankara’dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının (Metin Akdülger ve Dilan Çiçek Deniz) romantik hikayesini konu alıyor.

Yarına Tek Bilet tüm dünyayla aynı anda 19 Haziran 2020’de Netflix’te yayına girecek.

ATİYE:

Beren Saat

Netflix ilk sezonda gösterdiği başarının ardından, ikinci sezonu 2020 yılı Eylül ayında yayına girecek olan Atiye’nin üçüncü ve final sezonu için onay aldığını duyurdu. 3. sezon çekimlerinin önümüzdeki aylarda başlaması planlanıyor.

FATMA:

Fatma (35) sıradan bir temizlikçidir. Kocası Zafer hapisten çıktıktan bir süre sonra ortadan kaybolur. Zafer’i aramaya koyulan Fatma ise bu sırada beklenmedik bir cinayet işler. Zafer’in karanlık bağlantılarının bu cinayeti öğrenmesiyle, Fatma’nın hayatta kalmak için öldürmeye devam etmekten başka çaresi kalmaz.

Başak Abacıgil tarafından hayata geçirilen Fatma, yeni ve genç yetenek Özgür Önürme tarafından kaleme alındı.

SICAK KAFA:

Dil ve konuşma yoluyla, zihinden zihine bulaşan bir delilik salgınının alt üst ettiği dünyada, gizemli bir şekilde bu hastalıktan etkilenmeyen tek kişi, eski bir dilbilimci olan Murat Siyavuş’tur. Acımasızlığıyla ünlü Salgınla Mücadele Kurumu tarafından arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan “sıcak kafa”sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.

EXATLON CHALLENGE:

Acun Medya’nın format sahibi olduğu ve yayınlanmaya başladığı 2017 yılından beri dünya genelinde 58 milyon izleyiciye ulaşarak spor ve reality’yi bir arada sunan Exatlon, yepyeni versiyonuyla izleyicisiyle buluşuyor: Exatlon Challenge. Yeni format, Türkiye’nin en popüler influencer’larını Exatlon’un oldukça çekişmeli bir o kadar da eğlenceli dünyasına davet ediyor. Yarışma Türkiye’de 3 Temmuz’da yayına girecek.

Yedinci Koğuştaki Mucize

Bu yapımların yanı sıra gişede büyük başarılara imza atmış Yedinci Koğuştaki Mucize, Biz Böyleyiz ve Eltilerin Savaşı filmlerinin de beyazperdenin hemen ardından 2020'de Netflix izleyicisiyle buluşacak.