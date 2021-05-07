Koronavirüs salgını gölgesinde çekilen Stranger Things dizisinin başrollerinde; Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin'in rol alıyor. Yayınlandığı ilk sezondan beri önemli bir hayran kitlesi edinen dizinin yeni sezonunundan fragman yayınlandı. Peki Netflix Stranger Things 4. sezon ne zaman?
STRANGER THİNGS 4. YENİ SEZON NE ZAMAN?
Netflix Stranger Things 4. sezon tarihi henüz açıklanmadı.
STRANGER THİNGS 4. YENİ SEZON FRAGMANI
— Netflix Türkiye (@netflixturkiye) May 6, 2021
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