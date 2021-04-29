Netflix kullanıcıları tarafından çok fazla içerik olması sebebiyle ne izleneceğine karar verilememesi şikayetlerine cevap geldi. Dünyaca popüler dijital yayın platformu Netflix kararsız kullanıcılar için yeni bir özellik geliştirdi.İşte Netflix "Bir şeyler oynat" özelliğinin detayları

NETFLİX YENİ ÖZELLİĞİNİ DUYURDU

Netflix resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaparak kararsız kullanıcılar için yeni bir özellik geliştirdiklerini duyurdu. Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre artık Netflix'te oturum açıldığında kullanıcı adının altında "Bir şeyler oynat" seçeneği bulunacak. Bu seçeneğe tıklayan kullanıcılar daha önce izlediği dizilere ve filmlere benzer yeni bir dizi ve filmi, önceden izlenilen bir film ya da dizi bölümünü izlemeye başlayacak.

Aynı zamanda daha önce başlayıp bitiremediği bir içeriği izlemeye devam edebilecek.