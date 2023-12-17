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        Haberler Gündem Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü - Güncel haberler

        Nevşehir'de çarpışan iki otomobilin sürücüleri öldü

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında sürücüler öldü, beraberlerindeki 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:39 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:39
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        İki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
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        Nevşehir-Gülşehir kara yolunda Ramazan K. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Faruk A. yönetimindeki otomobil ile Sulusaray beldesi girişinde çarpıştı.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan D.E. A.G. ve F.Ö. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

        Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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