        Nevşehir haberleri: 9 aylık hamile anne ve bebeği ağlattı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        9 aylık hamile anne ve bebeği ağlattı!

        Nevşehir'de, kendisinden haber alınamayan ve 9 aylık hamile olan 33 yaşındaki Şeyma K., evinde ölü bulundu. Hamile kadının kombiden sızan doğal gazdan zehirlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 15:52 Güncelleme: 08.11.2025 - 15:52
        9 aylık hamile anne ve bebeği ağlattı!
        Nevşehir'de merkez ilçeye bağlı 2000 Evler Mahallesi Şehit Musa Taşdemir Sokak'ta yaşayan Şeyma K.'den (33) dün akşam saatlerinde haber alamayan eşi Celal K., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        EŞİNİ HAREKETSİZ HALDE BULDU

        İHA'daki habere göre iş yerinden izin alıp, ekiplerle birlikte eve gelen Celal K., eşini hareketsiz yatarken buldu. Ekipler, 9 aylık hamile Şeyma K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        BEBEK DE KURTARILAMADI

        Şeyma K., karnındaki bebeğinin kurtarılması için Nevşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan kontrolde bebeğin de yaşamını yitirdiği belirlendi.

        DOĞAL GAZ KAÇAĞI BELİRLENDİ

        Ekiplerin evde yaptığı incelemede; incelemede kombide doğal gaz kaçağı tespit edildi. Şeyma K.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Nevşehir
        #Son dakika haberler
