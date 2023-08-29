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        NEVŞEHİR'DE OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 01:08 Güncelleme: 29.08.2023 - 01:08
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        NEVŞEHİR'DE OTOMOBİL İLE CİP ÇARPIŞTI: 4 ÖLÜ, 2 YARALI
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        Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de otomobil ile cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

        Kaza, saat 21.30 sıralarında NevşehirÜrgüp yolu Üçgüzeller mevkisinde meydana geldi. Osman Çelebi (50) yönetimindeki 06 BD 4686 plakalı cip, Emirhan Şen'in kullandığı 50 BB 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada; Osman Çelebi, Emirhan Şen, Osman Nuri Kazancı ve Can Salmanoğlu yaşamını yitirirken, Meryem Çağla Derin ile henüz ismi öğrenilemeyen 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ürgüp Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Durumu ağır olduğu öğrenilen yaralılar daha sonra Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görüntü Dökümü:

        -Olay yeri

        -Ekiplerin çalışmasından görüntü

        -Kaza yapan araçlardan görüntü

        -Cenazelerin kaldırılması

        -Genel ve detay DHA-Gündem Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

        2023-08-29 01:07:45

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