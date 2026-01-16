Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Nevşehir Haberleri Haberleri

        Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

        Nevşehir merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2026 - 17:55 Güncelleme: 16.01.2026 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Nevşehir merkezli 2 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 35'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan 70 zanlının emniyet ve jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 30'u savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı, mahkemeye sevk edilenlerden 35'i tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 14 Ocak'ta Nevşehir ve İstanbul'da 104 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli yağma ve tefecilik suçlamasıyla 70 şüpheli gözaltına alınmıştı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 2 bin 255 çek ve senet, 41 ajanda, 107 dijital materyal, 16 ruhsatsız tabanca ile 468 fişek ele geçirilmişti.

        Zanlıların, 195 mağdurdan kısa vadede yüksek faiz oranları istediği, borçlarını ödemeyenlere tehditle senet imzalattıkları ve tefeciliğe konu borç tutarının da yaklaşık 215 milyon lira olduğu belirtilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        Bahis oynayan teknik direktörlerin cezaları açıklandı!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        3. çocuk katil vakası! 17 yaşındaki Atlas öldü!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        Kaçış yolunda korkunç cinayet!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        3 yaşındaki Yağız'ı fıstık öldürdü! İhmalle suçlanan doktorun cezasına aileden tepki!
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        Nakit parayla altın almak yasaklandı mı?
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        EMA ve FDA'dan ilaçta yapay zeka adımı
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Kahreden haber... Akşam baba sabah oğlu öldü!
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Leyla Aydemir davası 12 Şubat'a ertelendi
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Karlov suikastı planlayıcısı Cemal Karaata adını değiştirmiş
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Paylaşımla gelen katliam... Ada ile Mert'i öldürdü! Bir baba bunu nasıl yapar?
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Serdal Adalı'dan transfer açıklaması!
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Kante'de geri sayım! Yönetim Arap Yarımadası'nda
        Miras davası sonuçlandı
        Miras davası sonuçlandı
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Garajdaki kaykayı bulabilir misiniz?
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Bir rekor da ikinci elden geldi
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        Galatasaray'ın konuğu Gaziantep FK!
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        "Tecrübeli isimlerle çalışmak konfor alanı sağlıyor"
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        "Türkiye vazgeçilmez aktör haline geldi"
        Tık avcılarının kurbanı oldu
        Tık avcılarının kurbanı oldu

        Benzer Haberler

        Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda 35 tutuklama
        Nevşehir merkezli tefecilik operasyonunda 35 tutuklama
        Nevşehir'de öğrenciler karnelerini aldı
        Nevşehir'de öğrenciler karnelerini aldı
        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
        Kapadokya'daki peribacaları kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı
        Yalan habere gözaltı
        Yalan habere gözaltı
        Nevşehir'de dünürünü öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Nevşehir'de dünürünü öldüren sanık ilk kez hakim karşısına çıktı
        Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
        Nevşehir'de dünürünü silahla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı