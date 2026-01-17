Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.



Muhammed Güdücü yönetimindeki 50 AEB 467 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 50 AAK 945 otomobil, Nevşehir-Gülşehir kara yolunun Gevurderesi mevkisinde çarpıştı. Kazada Güdücü idaresindeki otomobil devrildi.



Her iki sürücünün yaralandığı kaza sebebiyle olay polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücüler, ambulansla Gülşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

