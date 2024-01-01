Kapadokya'da yeni yıla coşkuyla girdiler
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.
TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.
Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2024 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle doyasıya eğlendi.
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