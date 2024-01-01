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        Kapadokya'da yeni yıla coşkuyla girdiler

        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 01:15 Güncelleme: 01.01.2024 - 01:20
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        Kapadokya'da yeni yıla coşkuyla girdiler
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        TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistler 2024 yılına coşkuyla girdi.

        Kapadokya bölgesinde yerli ve yabancı turistlerin yılbaşı kutlamaları için en fazla ilgi gösterdiği mekanlar, volkanik tüfler içerisine oyularak yapılan yeraltı eğlence merkezleri oldu. Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler, 2024 yılını eğlence merkezlerinde karşıladı. Yerli ve yabancı turistler, havai fişek gösterileriyle doyasıya eğlendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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