Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

NEVŞEHİR'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Uçhisar Beldesi Mezarlık mevkisinde meydana geldi. Hakan İ. yönetimindeki 06 BO 481 plakalı otomobil ile Mustafa B. yönetimindeki 50 ADG 344 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Mustafa B.'nin kullandığı otomobil çarpmanın etkisiyle savrularak, mezarlık duvarını yıkarak durdu. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından her iki araçta bulunan 5 yaralı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.