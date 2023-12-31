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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 22:03 Güncelleme: 31.12.2023 - 22:09
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Nevşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Nevşehir-Uçhisar kara yolunda seyir halinde olan M.B. idaresindeki 50 ADG 344 plakalı otomobil, Uçhisar Mezarlığı mevkisinde aynı şeritte "U dönüşü" yapmaya çalışan H. İ'nin kullandığı 06 BOS 481 otomobille çarpıştı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan M.B. yönetimindeki otomobil, mezarlık duvarına çarparak durabildi.

        Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan iki sürücü ile araçlarda bulunan üç kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

        Kısa süre trafiğe kapalı kalan yol araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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