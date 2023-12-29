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        Nevşehir "Gastronomi Şehri" oldu

        Nevşehir'in, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi"ne "Gastronomi Şehri" olarak dahil edildiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:48
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        Nevşehir "Gastronomi Şehri" oldu
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        Nevşehir'in, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nca "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi"ne "Gastronomi Şehri" olarak dahil edildiği bildirildi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, 2023 yılı UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı başvurusunda bulundu.

        UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından UNESCO Yaratıcı Şehirler Ulusal Listesi'ne Gastronomi Şehri olarak eklenen Nevşehir, Türkiye'deki altıncı gastronomi şehri ünvanına kavuştu.

        Nevşehir'in, zengin gastronomi kültürü, coğrafi işaretli yöresel lezzetleri ve kentteki üniversitelerde verilen gastronomi eğitimi ile bu alanda önemli bir konum elde ettiği kaydedilen açıklamada, kentin doğal, tarihi ve kültürel turizmin yanı sıra gastronomi turizminde de söz sahibi olacağı vurgulandı.

        Belediye tarafından uluslararası gastronomi şehri ünvanı almak amacıyla ayrıca başvuru yapılacağı bildirildi.​

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