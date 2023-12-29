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        Nevşehir'de balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığa dava

        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölmüş halde bulunmasıyla ilgili, otelin işletmecisi, müdürü ve büro görevlisi hakkında dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 16:40 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:40
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        Nevşehir'de balayı tatilindeki çiftin otel odasında ölü bulunmasına ilişkin 3 sanığa dava
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        Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki bir otelde balayı tatili yapan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin odalarında ölmüş halde bulunmasıyla ilgili, otelin işletmecisi, müdürü ve büro görevlisi hakkında dava açıldı.

        Ürgüp Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların ifadelerine ve bilirkişi raporuna ver verildi.

        Bilirkişi raporunda, çiftin 12 Mart'ta oteldeki odalarına yerleştikleri, 13 Mart gecesi Kader Akbaş'ın rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldıkları, aynı gece tedavinin ardından çiftin otel odasına geldikleri, 14 Mart'ta ise çiftten cevap alamayan otel görevlilerinin odayı kontrol ettiklerinde Kader ve Mutlu Akbaş çiftini hareketsiz buldukları aktarıldı.

        Raporda, kalorifer kazanının Akbaş çiftinin konakladığı 106 numaralı odanın altında bulunduğu, kazanın bacasında kırık ve içindeki sac kısmında kesikler olduğu, heyetin tespiti için kazan yakıldığında duvar ve kemer birleşim noktasından, menfez ve elektrik prizindeki boşluktan odaya karbonmonokist gazı sızıntısının tespit edildiği kaydedildi.

        Otopsi raporunda da çiftin kan değerlerinde karbonmonoksite bağlı "karboksihemoglobin" bulunduğunun tespit edildiği de raporda yer aldı.

        İddianamede ifadelerine yer verilen otelin işletmecisi tutuklu sanık Emin A, idari işler ve baca temizliği gibi konularla otel müdürü Tayfun U'nun ilgilendiğini, 3-4 aylık süreçlerde baca temizliği yaptırıldığını bildiğini kaydetti.

        Otelin ön büro görevlisi Ahmet K. ise kalorifer kazanına kömür attığında, ateşin dışarıya doğru vurduğunu fark ettiğini, otel müdürü Tayfun U'ya konuyla ilgili bilgi verdiğini, 13 Mart'ta gerekli bakım ve temizliği yaptırdıklarını belirtti.

        Otel müdürü Tayfun U. ise Ahmet K'nin bilgi vermesinin ardından 13 Mart'ta baca temizliğini yaptırdıklarını savundu.

        İddianamede, sanıklar Emin A, Ahmet K. ve Tayfun U'nun, "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan yargılanması istendi.

        Davanın ilk duruşması 25 Ocak 2024'te görülecek.

        - Olay

        14 Mart'ta yaşanan olayda, otelde konaklayan Akbaş çiftinden haber alamayan görevliler, çifti odalarında hareketsiz bulmuştu.

        Otele çağrılan sağlık ekipleri, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemiş, jandarma, otelin işletmecisi Emin A, otel müdürü Tayfun U. ile ön büro görevlisi Ahmet K'yi gözaltına almıştı.

        Serbest bırakılan şüphelilerden Emin A. itiraz üzerine tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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