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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Kozaklı'da anıldı

        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:13 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:38
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        Mehmet Akif Ersoy vefatının 87. yılında Kozaklı'da anıldı
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        Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde, İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi.

        Kozaklı Kaymakamlığı Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kaymakam Yasin Gürkan, törendeki konuşmasında, Mehmet Akif Ersoy'un, yaşadığı dönemin en aydın şahsiyetlerinden ve derdi vatan olan Türk büyüklerinden olduğunu belirtti.

        Öğrencilerin şiir okuduğu programda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödül verildi.

        Programa Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, ilçe protokolü, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

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